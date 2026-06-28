Clădirea istorică a fostului BNR din Râmnicu Vâlcea, complet reabilitată după aproape un secol de Consiliul Judetean

luni, 29 iunie 2026

În urmă cu aproape doi ani, administrația județeană a preluat fostul sediu al Băncii Naționale din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, iar acum una dintre cele mai reprezentative clădiri istorice ale orașului este pregătită să primească o nouă destinație. Lucrările de reabilitare și modernizare au fost finalizate, iar imobilul va deveni Centrul Cultural Vâlcea, găzduind trei instituții de interes public.

Clădirea, construită în anul 1927, nu beneficiase niciodată de o reparație capitală, fiind întreținută doar prin intervenții punctuale de-a lungul timpului. Investiția realizată de Consiliul Județean Vâlcea, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de lei, a fost finanțată integral din bugetul județului și a urmărit atât conservarea elementelor arhitecturale originale, cât și adaptarea imobilului la standardele actuale.

Lucrările au inclus restaurarea finisajelor interioare și exterioare, recondiționarea marmurei și a stâlpilor ornamentali, modernizarea instalațiilor electrice și sanitare, montarea unor sisteme moderne de avertizare și supraveghere, precum și amenajarea spațiilor verzi și a aleilor pietonale din jurul clădirii.

Noul Centru Cultural Vâlcea va reuni sub același acoperiș Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea și Biroul Regional Vâlcea al ADR Sud-Vest Oltenia, urmând să devină un punct important pentru activitățile culturale și promovarea turistică a județului.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat că proiectul a avut o însemnătate aparte pentru administrația județeană, subliniind că scopul investiției a fost readucerea în circuitul public a unei clădiri-simbol a municipiului și valorificarea patrimoniului arhitectural local.

Prin această investiție, fostul sediu al BNR își schimbă complet destinația, trecând de la funcțiunea administrativ-financiară la una culturală și turistică, într-un demers care urmărește atât conservarea patrimoniului, cât și revitalizarea centrului istoric al Râmnicului.