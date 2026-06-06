Cine va controla apa calda si căldura vâlcenilor? AUTORO intră în afacerea de milioane de euro a termoficării! Busca si asociatii G si S, conectati direct la banii populatiei din Ramnicu Valcea?!

sâmbătă, 6 iunie 2026

Cine va controla apa calda si căldura vâlcenilor? AUTORO intră în afacerea de milioane de euro a termoficării! Busca si asociatii G si S, conectati direct la banii populatiei din Ramnicu Valcea?!

O investiție privată de proporții schimbă din temelii piața energiei din Vâlcea. În timp ce autoritățile județene investesc sute de milioane de lei în salvarea sistemului centralizat de termoficare, firma AUTORO SRL, controlată de omul de afaceri Ion Bușcă, a primit undă verde pentru exploatarea comercială a noii centrale de cogenerare pe gaze naturale de la Râmnicu Vâlcea.

La prima vedere, vestea pare una excelentă. O centrală modernă, eficientă, construită cu capital privat, capabilă să producă atât energie electrică, cât și agent termic pentru populație. Însă, dincolo de comunicatele oficiale și cifrele spectaculoase, apar întrebări la care nimeni nu pare grăbit să răspundă.

O centrală strategică, construită chiar lângă CET Govora

Nu este deloc întâmplător faptul că noua investiție AUTORO a fost amplasată în imediata apropiere a CET Govora, principalul furnizor de energie termică pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu o putere electrică instalată de aproape 30 MW și aproximativ 16 MW termici, noua centrală este suficient de mare pentru a deveni un actor important în sistemul energetic local.

În același timp, Consiliul Județean Vâlcea și CET Govora promovează propriul proiect de modernizare a SACET, un proiect estimat la peste 560 de milioane de lei și prezentat drept soluția salvatoare pentru termoficarea municipiului.

Întrebarea firească este: cum vor coexista cele două proiecte?

Vor fi complementare sau concurente?

Va cumpăra SACET energie termică de la AUTORO? Dacă da, în ce condiții și la ce preț?

De la constructii la energie

AUTORO este cunoscută în Vâlcea în principal pentru afacerile cu materiale de construcții. În ultimii ani însă, compania a făcut un salt spectaculos către sectorul energetic.

În 2024 firma a solicitat inclusiv finanțare din Fondul de Modernizare pentru proiectul centralei, iar ulterior și-a retras cererea, alegând să continue investiția pe alte căi.

Acum, după obținerea licenței de exploatare comercială, AUTORO intră oficial într-un domeniu strategic, dominat până acum de companii de stat și mari grupuri energetice.

Nu este o mutare oarecare. Energia înseamnă influență, contracte și acces la o piață cu mize de zeci de milioane de euro anual.

Cine va controla viitorul termoficării?

Ani la rând, contribuabilii vâlceni au suportat costurile menținerii în viață a sistemului centralizat de încălzire. CET Govora a beneficiat de sprijin public consistent, iar autoritățile au justificat fiecare investiție prin necesitatea protejării populației.

Astăzi, lângă infrastructura construită și întreținută din bani publici, apare un producător privat care poate furniza exact același tip de serviciu.

Asta ridică inevitabil o serie de întrebări:

Există deja înțelegeri comerciale între AUTORO și operatorii sistemului de termoficare?

Ce impact va avea noua centrală asupra CET Govora?

Vor exista contracte de furnizare a energiei termice către SACET?

Cine va beneficia cel mai mult de pe urma acestei investiții?

Până acum, răspunsurile oficiale lipsesc.

O afacere care merită urmărită

Datele financiare arată că AUTORO a încheiat anul trecut cu un profit de aproape 24 milioane de lei și venituri de peste 164 milioane de lei. Sunt rezultate solide, însă investiția într-o centrală energetică de asemenea dimensiuni presupune resurse financiare considerabile și planuri pe termen lung.

În mod evident, nimeni nu construiește o centrală de aproape 30 MW doar pentru a produce energie „de rezervă”.

În spatele acestei investiții există o strategie economică bine calculată, iar efectele ei se vor vedea în anii următori asupra întregii piețe energetice din Vâlcea.

Întrebările la care autoritățile trebuie să răspundă

Într-un județ în care milioane de euro din bani publici sunt direcționate către modernizarea termoficării, apariția unui nou producător privat de energie în imediata vecinătate a CET Govora nu poate trece neobservată.

Cetățenii au dreptul să știe care este rolul real al centralei AUTORO în arhitectura energetică a județului și dacă investițiile publice și private merg în aceeași direcție sau se pregătește o luptă pentru controlul unei piețe extrem de profitabile.

Ziarul de Vâlcea va continua să urmărească această investiție și relațiile comerciale care se vor dezvolta în jurul ei, pentru că acolo unde se întâlnesc energia, banii publici și interesele economice apar întotdeauna întrebări la care cineva trebuie să răspundă.

Tiberiu Pirnau