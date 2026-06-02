Cine a pus mâna pe fondurile de vânătoare Bălcești și Ghioroiu? Autoritățile verifică relațiile dintre AJVPS Vâlcea și afaceristul Traian Cismaru (Rodian Invest SRL)

miercuri, 3 iunie 2026

Cine a pus mâna pe fondurile de vânătoare Bălcești și Ghioroiu? Autoritățile verifică relațiile dintre AJVPS Vâlcea și afaceristul Traian Cismaru

O nouă anchetă aflată în atenția autorităților vizează modul în care două dintre cele mai valoroase fonduri cinegetice din sudul județului Vâlcea – Bălcești și Ghioroiu – au ajuns să fie administrate de AVPS Rodian, asociație controlată de omul de afaceri Traian Cismaru, patronul societății de construcții SCR Rodian Invest SRL.

Potrivit informațiilor obținute de sursele noastre, verificările vizează atât procedurile prin care fondurile de vânătoare au fost transferate din administrarea AJVPS Vâlcea către AVPS Rodian, cât și relațiile contractuale existente între cele două entități de-a lungul timpului.

Fondul cinegetic nr. 43 Ghioroiu, cu o suprafață de peste 10.000 de hectare, și Fondul nr. 46 Bălcești, care se întinde pe aproximativ 8.800 de hectare, reprezintă zone importante pentru activitatea cinegetică din județ. În prezent, acestea sunt gestionate de AVPS Rodian în baza contractelor de administrare încheiate conform legislației specifice.

Întrebarea care se află acum pe masa anchetatorilor este dacă transferul acestor fonduri s-a realizat cu respectarea tuturor procedurilor legale și statutare și dacă au existat avantaje acordate anumitor persoane sau grupuri de interese.

Lucrările de la balta AJVPS Vâlcea de la Bogdănești-Bujoreni, în atenția autoritatilor

Surse apropiate investigației susțin că autoritățile analizează și modul în care au fost executate anumite lucrări la balta AJVPS Vâlcea din zona Bogdănești – Bujoreni, lucrări despre care există indicii că ar fi fost realizate de societatea SCR Rodian Invest SRL.

Anchetatorii urmăresc să stabilească în ce condiții au fost atribuite aceste lucrări, care a fost valoarea contractelor, dacă au fost respectate procedurile interne ale asociației și dacă există eventuale conflicte de interese între persoanele implicate.

De asemenea, se verifică documentația tehnică, sursele de finanțare și modul în care au fost recepționate lucrările efectuate în perimetrul amenajării piscicole.

Legături de afaceri și interese în lumea vânătorii

Traian Cismaru este cunoscut în mediul de afaceri din Vâlcea prin compania SCR Rodian Invest SRL, societate care a derulat în ultimii ani numeroase lucrări în domeniul construcțiilor. În paralel, acesta este asociat cu activitatea AVPS Rodian, organizație care administrează fonduri de vânătoare importante din județ.

Surse din mediul cinegetic susțin că modul în care anumite fonduri au părăsit administrarea AJVPS Vâlcea și au ajuns în portofoliul AVPS Rodian a generat numeroase controverse în rândul vânătorilor, existând de mai mulți ani întrebări privind criteriile care au stat la baza acestor decizii.

Se extind verificările

Potrivit informațiilor noastre, investigațiile aflate în desfășurare urmăresc un tablou mai amplu al relațiilor dintre AJVPS Vâlcea, persoane din conducerea acestei organizații și entități private care au beneficiat de contracte sau de drepturi de administrare asupra unor active valoroase.

În perioada următoare, autoritățile ar urma să solicite documente suplimentare privind administrarea fondurilor cinegetice, lucrările realizate la amenajările piscicole și circuitul financiar aferent acestora.

Până la finalizarea verificărilor, toate persoanele și entitățile menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar eventualele concluzii privind existența unor nereguli vor putea fi stabilite exclusiv de instituțiile abilitate.

Tiberiu Pirnau