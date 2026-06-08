CET Govora oprește furnizarea agentului termic în mai multe zone din Râmnicu Vâlcea. Spitalul Județean și instituții importante, afectate de avarie

marți, 9 iunie 2026

CET Govora oprește furnizarea agentului termic în mai multe zone din Râmnicu Vâlcea. Spitalul Județean și instituții importante, afectate de avarie

Locuitorii din mai multe cartiere ale municipiului Râmnicu Vâlcea vor rămâne temporar fără agent termic și apă caldă de consum, după ce CET Govora SA a anunțat o intervenție de urgență pentru remedierea unei avarii la conducta principală DN600 de pe strada Mihai Viteazu, în zona Parcului Nou.

Potrivit anunțului transmis de societate, furnizarea va fi întreruptă luni, 9 iunie 2026, între orele 9:00 și 18:00, pentru efectuarea lucrărilor necesare de eliminare a defecțiunii.

Printre consumatorii afectați se numără numeroase puncte termice din municipiu, dar și instituții publice importante, precum:

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;

Direcția de Sănătate Publică Vâlcea;

Teatrul „Anton Pann”;

Sala Polivalentă;

Liceul Energetic;

UM Panait Donici;

Oltchim și alte obiective industriale.

De asemenea, vor fi afectate mai multe puncte termice din zonele Cerna, Nord, Traian și Ostroveni, ceea ce înseamnă că mii de locuințe racordate la sistemul centralizat de termoficare vor resimți efectele acestei opriri temporare.

Reprezentanții CET Govora își cer scuze pentru disconfortul creat și susțin că echipele de intervenție vor acționa pentru finalizarea lucrărilor într-un timp cât mai scurt, astfel încât furnizarea agentului termic să fie reluată în condiții normale.

Avaria intervine într-o perioadă în care consumul de apă caldă rămâne ridicat, iar întreruperea afectează atât populația, cât și instituții esențiale pentru municipiu. CET Govora precizează că lucrările sunt necesare pentru menținerea în siguranță a sistemului de transport al agentului termic și prevenirea unor defecțiuni de amploare.