Ce sunt electroliții și ce rol au potasiul și sodiul în transmiterea impulsurilor nervoase: de ce echilibrul mineral influențează funcționarea întregului organism

marți, 9 iunie 2026

Ce sunt electroliții și ce rol au potasiul și sodiul în transmiterea impulsurilor nervoase: de ce echilibrul mineral influențează funcționarea întregului organism

Corpul uman funcționează printr-o rețea continuă de semnale electrice care circulă între creier, nervi și mușchi. Fiecare mișcare, reacție sau gând depinde de aceste impulsuri invizibile. În spatele lor se află electroliții, iar dintre aceștia sodiul și potasiul au un rol direct în transmiterea informațiilor către fiecare celulă nervoasă.

Mulți oameni asociază electroliții doar cu hidratarea după sport sau cu băuturile consumate vara. Realitatea este mai complexă. Fără aceste minerale, sistemul nervos nu poate transmite corect comenzile, mușchii nu se pot contracta eficient, iar organismul începe să reacționeze prin simptome aparent banale, precum oboseala, crampele sau amețelile.

În perioadele în care corpul pierde multe lichide prin transpirație, căldură sau efort fizic, produsele din gama Litorsal pot contribui la refacerea echilibrului electrolitic și la susținerea unei hidratări eficiente.

Cum funcționează electroliții în organism

Electroliții sunt minerale care capătă sarcină electrică atunci când se dizolvă în apă. Această caracteristică le permite să participe la transmiterea semnalelor electrice dintre celule.

Sodiul, potasiul, magneziul, calciul și clorurile se regăsesc în sânge, în lichidul din interiorul celulelor și în transpirație. Organismul controlează foarte strict concentrația lor, deoarece chiar și variațiile mici pot produce dezechilibre.

Distribuția lor în corp nu este întâmplătoare. Sodiul se află mai ales în exteriorul celulelor, în timp ce potasiul predomină în interior. Diferența dintre cele două concentrații creează baza activității electrice a neuronilor.

Corpul nu poate produce electroliți singur. Aportul provine exclusiv din alimentație și hidratare. Bananele, cartofii, lactatele, semințele, legumele verzi sau produsele care conțin sare contribuie la menținerea echilibrului mineral.

Ce se întâmplă în timpul unui impuls nervos

Transmiterea unui impuls nervos seamănă cu o descărcare electrică microscopică. Neuronii comunică între ei prin schimburi rapide de sodiu și potasiu care traversează membrana celulară.

În stare normală, neuronul păstrează o diferență de sarcină electrică între interior și exterior. În momentul în care apare un stimul, canalele pentru sodiu se deschid, iar ionii pătrund rapid în celulă. Acest proces declanșează impulsul nervos.

După transmiterea semnalului, potasiul iese din neuron și ajută celula să revină la starea de repaus. Fără această alternanță continuă între sodiu și potasiu, sistemul nervos nu ar putea funcționa.

Viteza acestor impulsuri este impresionantă. Semnalele nervoase pot circula prin corp cu până la 120 de metri pe secundă. Tocmai de aceea reacțiile apar aproape instantaneu atunci când atingi ceva fierbinte sau când trebuie să îți coordonezi rapid mișcările.

Pompa sodiu-potasiu și rolul ei în activitatea neuronală

La baza acestui mecanism stă pompa sodiu-potasiu, o structură microscopică prezentă în membrana tuturor celulelor. Descoperirea ei a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Chimie.

Pompa consumă energie pentru a transporta constant sodiul și potasiul în direcții opuse. Scoate sodiu din celulă și introduce potasiu în interior. Prin această activitate, neuronul își menține capacitatea de a genera impulsuri electrice.

Procesul are loc permanent. Chiar și în timpul somnului, sistemul nervos continuă să consume energie pentru a păstra acest echilibru.

Creierul folosește o cantitate mare de ATP pentru funcționarea pompei sodiu-potasiu. Fără glucoză și electroliți, activitatea neuronală începe să fie afectată rapid.

De ce sodiul influențează funcționarea creierului

Sodiul participă direct la declanșarea impulsurilor nervoase. Atunci când nivelul său scade, neuronii transmit mai greu informațiile, iar organismul reacționează prin simptome neurologice.

Printre manifestările frecvente se află:

durerile de cap;

amețelile;

dificultățile de concentrare;

starea de confuzie;

oboseala accentuată.

Scăderea severă a sodiului poate afecta inclusiv reflexele și coordonarea. În cazurile grave pot apărea convulsii sau alterarea stării de conștiență.

Dezechilibrele apar uneori după transpirație excesivă sau după consumul foarte mare de apă fără aport de electroliți.

Rolul potasiului în activitatea musculară și nervoasă

Potasiul ajută neuronii și mușchii să revină la starea normală după fiecare impuls electric. Fără el, celulele nu se pot „reseta” corect.

Mușchii depind direct de potasiu pentru contracție și relaxare. Acest lucru este valabil inclusiv pentru mușchiul cardiac. De aceea, nivelurile foarte scăzute pot favoriza palpitațiile sau tulburările de ritm.

Deficitul de potasiu poate provoca:

crampe musculare;

slăbiciune;

oboseală persistentă;

furnicături;

senzația de lipsă de energie.

Persoanele active fizic pierd potasiu prin transpirație, mai ales în timpul antrenamentelor lungi sau în zilele foarte calde.

Ce rol au ceilalți electroliți

Sodiul și potasiul coordonează mare parte din activitatea electrică a sistemului nervos, însă ceilalți electroliți completează funcționarea organismului.

Magneziul participă la producerea energiei și la activitatea musculară. Deficitul său favorizează crampele și starea de oboseală.

Calciul intervine în transmiterea semnalelor nervoase și în contracția musculară. Mușchiul inimii depinde direct de acest mineral pentru funcționare normală.

Clorurile ajută la reglarea echilibrului lichidelor și contribuie la menținerea pH-ului în limite normale.

Glucoza nu este un electrolit, însă are un rol important în absorbția sodiului și a apei la nivel intestinal. Din acest motiv, formulele de rehidratare includ frecvent glucoză în combinație cu electroliți.

Situații care favorizează dezechilibrele electrolitice

Pierderea electroliților apare mai repede decât mulți oameni își imaginează. Uneori câteva ore de transpirație abundentă sunt suficiente pentru apariția simptomelor.

Căldura excesivă și efortul fizic cresc rapid eliminarea sodiului și a potasiului prin transpirație. Sportivii sau persoanele care lucrează în medii foarte calde sunt expuse unui risc mai mare.

Diareea și vărsăturile produc pierderi rapide de apă și minerale. Copiii și persoanele vârstnice se pot deshidrata mult mai repede în aceste situații.

Consumul de alcool favorizează eliminarea apei prin rinichi și contribuie la apariția dezechilibrelor electrolitice. Multe dintre simptomele asociate mahmurelii apar din cauza combinației dintre deshidratare și scăderea electroliților.

De ce apa simplă nu este întotdeauna suficientă

Mulți oameni încearcă să compenseze pierderile de lichide consumând cantități foarte mari de apă. Totuși, atunci când organismul pierde și electroliți, simpla hidratare cu apă poate să nu fie suficientă.

Apa consumată în exces poate dilua concentrația sodiului din sânge. Acest fenomen poartă numele de hiponatremie și poate produce simptome precum:

greață;

cefalee;

amețeli;

stare de confuzie;

crampe musculare.

Sportivii care consumă doar apă în timpul curselor lungi sunt printre cei mai expuși acestui tip de dezechilibru.

Rehidratarea eficientă presupune refacerea atât a lichidelor, cât și a mineralelor eliminate prin transpirație sau alte pierderi.

Gama Litorsal și susținerea echilibrului electrolitic

Produsele din gama Litorsal sunt formulate pentru diferite categorii de utilizatori și pentru situațiile în care apar pierderi crescute de apă și electroliți.

Litorsal® electroliți conține sodiu, potasiu, glucoză și vitamina C. Formula este destinată rehidratării rapide după efort fizic, transpirație abundentă, perioade foarte călduroase, sau episoade cu probleme digestive.

Sursa foto: Litorsal.ro

Litorsal® Senior plicuri include magneziu, calciu, vitamina C și extract de păducel, fiind adaptat nevoilor adulților de peste 50 de ani. Această formulă poate susține echilibrul mineral în perioadele în care organismul pierde mai ușor lichide și electroliți.

Sursa foto: Litorsal.ro

Litorsal® Senior Efervescent adaugă vitamina D, implicată în absorbția calciului și în susținerea funcției musculare și osoase.

Sursa foto: Litorsal.ro

Litorsal® Junior este destinat copiilor de peste 3 ani și conține ingrediente adaptate nevoilor acestei categorii de vârstă. Poate fi utilizat în perioadele caniculare, după activități sportive sau după pierderi ușoare de lichide.

De ce echilibrul electrolitic influențează întregul organism

Electroliții susțin activitatea nervilor, a mușchilor și a inimii în fiecare secundă. Chiar și dezechilibrele ușoare pot modifica nivelul de energie, capacitatea de concentrare și funcționarea musculară.

Hidratarea corectă nu înseamnă doar consum de apă. Organismul are nevoie și de mineralele care permit absorbția lichidelor și funcționarea normală a celulelor nervoase.

În perioadele cu temperaturi ridicate, activitate fizică intensă sau pierderi digestive, refacerea electroliților poate contribui la menținerea echilibrului intern și la reducerea simptomelor asociate deshidratării.

Informațiile din acest articol au scop informativ și educațional și nu înlocuiesc consultul medical. Simptomele severe precum aritmiile, convulsiile, confuzia sau slăbiciunea musculară accentuată necesită evaluare medicală rapidă. În cazul copiilor, al persoanelor vârstnice sau al episoadelor digestive severe, consultul de specialitate rămâne necesar.

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