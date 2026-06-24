Casa de Cultură „Florin Zamfirescu” Călimănești, evenimente de Ziua Universală a Iei: Expoziție de ie și costume tradiționale, etnologul Alexandra Negrilă și „Maria Tănase Reloaded”

miercuri, 24 iunie 2026
Sunt lucruri care trec prin timp fără să-și piardă frumusețea. O ie cusută cu răbdare. O cunună de sânziene.Un cântec românesc.
Astăzi, 24 iunie, le aducem împreună, într-un eveniment dedicat Zilei Universale a Iei.
Ora 18:00 – Expoziție de ie și costume tradiționale, cu participarea etnologului Alexandra Negrilă;
Ora 19:00 – „Maria Tănase Reloaded”, o întâlnire cu muzica și spiritul uneia dintre cele mai iubite artiste ale României.
Casa de Cultură „Florin Zamfirescu” Călimănești

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