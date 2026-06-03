Carmistin accelerează investițiile la Frâncești (Vâlcea): țintă de 150.000 de tone de carne de pasăre în 2026

miercuri, 3 iunie 2026

Carmistin accelerează investițiile la Frâncești (Vâlcea): țintă de 150.000 de tone de carne de pasăre în 2026

Grupul Carmistin, unul dintre cei mai mari producători români din sectorul agroalimentar și proprietarul brandului La Provincia, își propune o nouă etapă de dezvoltare pe piața cărnii de pasăre. După ce a ajuns la o capacitate anuală de producție de 120.000 de tone, compania vizează pentru 2026 pragul de 150.000 de tone.

Potrivit reprezentanților grupului, producția de carne de pasăre a înregistrat deja o creștere de 27% de la începutul acestui an, evoluție susținută de investițiile realizate și de extinderea piețelor de desfacere.

Cea mai mare unitate de producție a grupului se află la Frâncești, în județul Vâlcea, unde este realizată aproximativ 70% din producția totală de carne de pasăre. Restul provine din fabrica de la Târgu Jiu.

„Am atins capacitatea maximă de producție, iar pentru anul 2026 ne propunem să ajungem la 150.000 de tone. Este un obiectiv ambițios, însă perfect realizabil, având în vedere ritmul actual de creștere și investițiile aflate în derulare”, a declarat Gabriel Crăciun, directorul general al diviziei de pui din cadrul Carmistin.

Extinderea producției vine pe fondul dezvoltării exporturilor și al colaborărilor cu mari lanțuri de retail europene, precum Lidl și Kaufland. Grupul livrează produse atât sub propriul brand, cât și sub mărcile comerciale ale retailerilor, având în vedere inclusiv noi piețe din Africa și Asia.

La Frâncești, Carmistin are în plan investiții estimate la aproximativ 28 de milioane de euro, menite să susțină creșterea capacităților de producție și consolidarea poziției de lider pe piața cărnii de pasăre din România.