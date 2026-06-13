sâmbătă, 13 iunie 2026

Buridava Romană se deschide publicului! Comoara arheologică a Vâlcii intră pe harta marilor atracții turistice

O veste importantă pentru patrimoniul vâlcean și pentru turismul cultural al județului: situl arheologic Buridava Romană din cartierul Stolniceni al municipiului Râmnicu Vâlcea va putea fi vizitat de public începând chiar din această vară. După ani de cercetări, descoperiri spectaculoase și lucrări de conservare, una dintre cele mai importante așezări romane din sudul României își va deschide porțile pentru vizitatori.

Potrivit directorului Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Claudiu Tulugea, în această perioadă sunt realizate ultimele amenajări pentru punctul muzeistic ce va funcționa chiar în incinta sitului.

„Urmează să amenajăm expoziția, să facem un punct expozițional care va include zece vitrine cu piese de patrimoniu descoperite în sit. Vor fi expuse cărămizi cu inscripțiile trupelor auxiliare romane care au ridicat termele, fragmente ceramice, vase restaurate, precum și numeroase alte artefacte organice și anorganice”, a declarat directorul muzeului.

Vizitatorii vor putea vedea termele romane și instalațiile de încălzire antice

Pe lângă expoziția muzeistică, publicul va avea acces direct în zona cercetată arheologic, unde pot fi admirate vestigiile unor construcții impresionante din perioada romană.

În ultimii ani, arheologii vâlceni au reușit să readucă la lumină două dintre cele mai importante obiective ale sitului: un prefurniu – cuptorul care alimenta sistemul de încălzire al băilor romane – și un sudatorium, echivalentul unei saune din Antichitate.

Pentru protejarea acestor descoperiri au fost ridicate pavilioane speciale, iar autoritățile muzeale intenționează să continue cercetările și în anii următori.

Parte din patrimoniul UNESCO

Buridava Romană are o valoare istorică excepțională. Situl face parte din ansamblul fortificațiilor romane incluse în patrimoniul UNESCO, alături de alte puncte importante de pe linia defensivă a Oltului – cunoscută sub denumirea de Limes Alutanus.

Din acest sistem făceau parte și fortificațiile de la Castrul Arutela, Castrul de la Titești, Praetorium I, Praetorium II și Castrul de la Rădăcinești.

O istorie de aproape două milenii

Situată în cartierul Stolniceni, la aproximativ 15 kilometri de Buridava Dacică, așezarea romană a fost descoperită și cercetată sistematic încă din a doua jumătate a secolului trecut.

Săpăturile arheologice au scos la iveală două complexe de terme romane, ziduri de incintă și mai multe niveluri de locuire care datează de la sfârșitul primului război daco-roman. Specialiștii consideră că Buridava Romană reprezintă unul dintre cele mai importante situri arheologice din județ și un punct-cheie pentru înțelegerea prezenței romane în zona Vâlcii.

O șansă pentru turismul cultural al Vâlcii

Deschiderea sitului pentru public reprezintă o oportunitate majoră pentru dezvoltarea turismului cultural în județ. După ani în care Buridava Romană a fost cunoscută aproape exclusiv specialiștilor și pasionaților de istorie, vestigiile vor putea fi admirate de turiști, elevi și localnici, transformând această zonă într-un nou punct de atracție pe harta turistică a Vâlcii.

Dacă lucrările finale vor fi încheiate conform estimărilor, inaugurarea oficială ar putea avea loc la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, marcând un moment important pentru patrimoniul cultural al județului.