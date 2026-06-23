marți, 23 iunie 2026

Bujoreni îmbracă haine de sărbătoare! Ziua Comunei și Ziua Iei, celebrate pe 24 iunie la Muzeul Satului

Comuna Bujoreni se pregătește pentru unul dintre cele mai frumoase evenimente ale verii. Miercuri, 24 iunie 2026, Primăria și Consiliul Local Bujoreni organizează Ziua Comunei Bujoreni și Ziua Iei, o manifestare dedicată tradițiilor românești, culturii populare și comunității locale.

Evenimentul va avea loc în zona Muzeului Satului Bujoreni, începând cu ora 12:15, când vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, într-un moment emoționant dedicat familiilor care reprezintă modele de statornicie și respect.

Programul pregătit de organizatori este unul diversificat și se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Pe scena amplasată în incinta muzeului vor evolua artiști și ansambluri folclorice, iar invitații speciali ai ediției sunt artiști din Mărginimea Sibiului, alături de îndrăgiții interpreți Radu Pietreanu și Carmen Șerban.

Participanții vor putea urmări spectacole de muzică și dans, momente de teatru, reprezentații ale fanfarei și ale ansamblurilor folclorice, dar și demonstrații de dans modern și etno.

Pentru copii și tineri sunt pregătite numeroase activități interactive, printre care ateliere de robotică, pictură, șah și olărit. De asemenea, publicul va putea asista la demonstrații de artă culinară, împletituri tradiționale și expoziții de automodele.

Primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu, îi invită pe locuitorii comunei și pe toți vâlcenii să participe la această sărbătoare dedicată tradițiilor românești și valorilor comunității.

„Tradiție, cultură, voie bună și bucuria de a fi împreună” este mesajul sub care se va desfășura evenimentul, organizatorii promițând o zi plină de momente speciale, muzică, emoție și activități pentru întreaga familie.

Pe 24 iunie, de Ziua Iei, Bujoreniul devine capitala tradițiilor vâlcene. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi autentic românească, într-un cadru de poveste oferit de Muzeul Satului Bujoreni.