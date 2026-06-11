Bombă ecologică la Alunu: zeci de mașini dezmembrate și 30 de tone de deșeuri găsite de polițiști

vineri, 12 iunie 2026

O acțiune desfășurată de polițiștii vâlceni în cadrul Operațiunii „Jupiter” a scos la iveală o situație alarmantă la un punct ilegal de dezmembrări auto din comuna Alunu. Aproximativ 30 de tone de deșeuri periculoase și nepericuloase au fost indisponibilizate, iar pe numele persoanei vizate a fost deschis un dosar penal.

Acțiunea a fost derulată de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea.

33 de autoturisme dezmembrate, fără documente de proveniență

În urma controlului efectuat pe un teren extravilan din comuna Alunu, oamenii legii au identificat 33 de autovehicule scoase din uz, dezmembrate parțial sau total. Potrivit anchetatorilor, proprietarul activității, un bărbat de 45 de ani, nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența vehiculelor sau legalitatea operațiunilor desfășurate.

Mai mult, verificările au scos la iveală motoare, acumulatori auto și filtre de ulei depozitate direct pe sol, cu risc major de poluare a mediului. De asemenea, persoana verificată nu deținea un contract pentru eliminarea deșeurilor rezultate din activitate.

Zeci de tone de deșeuri, puse sub sechestru

Ca urmare a neregulilor constatate, autoritățile au dispus indisponibilizarea a aproximativ 30 de tone de deșeuri, atât periculoase, cât și nepericuloase, în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii au întocmit un dosar penal care vizează trei presupuse infracțiuni: două la regimul protecției mediului și una privind exercitarea fără drept a unei activități pentru care legea impune autorizare.

Armă și muniție descoperite la Frâncești

În aceeași zi, într-un alt dosar ce vizează regimul armelor și munițiilor, polițiștii au efectuat verificări la domiciliul unui bărbat de 40 de ani din comuna Frâncești.

În urma controlului, a fost găsită și ridicată o armă neletală de calibrul 8 mm, fără serie de identificare, precum și 40 de cartușe de zgomot.

Anchetele continuă în ambele cauze pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.