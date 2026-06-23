Bomba din salubritate! Urban SA, compania conectată la cercul pesedistului Marian Neacșu, a strâns datorii de aproape 1 miliard de lei catre stat. Urmele duc și la Vâlcea

marți, 23 iunie 2026

ANCHETĂ | „Caracatița gunoaielor”: Urban SA, datorii de aproape un miliard de lei. Firul duce și spre Vâlcea prin firmele satelit ale imperiului din salubritate

Operatorul de salubritate Urban SA, companie care continuă să gestioneze contracte publice importante, a ajuns să acumuleze datorii fiscale uriașe, de aproape un miliard de lei, potrivit datelor publicate recent și consultate în evidențele ANAF. În timp ce firme mici sunt executate pentru datorii de câteva mii de lei, Urban SA funcționează în continuare sub protecția insolvenței deschise încă din 2012.

Mai grav este faptul că investigația publicată de Presa Liberă indică existența unor legături între grupul Urban și persoane apropiate vicepremierului PSD Marian Neacșu. Potrivit documentelor citate, compania ar fi avut relații comerciale cu firme conectate familiei cumnaților acestuia, iar cumnata liderului PSD ar ocupa funcția de contabil-șef în grupul Urban.

Un miliard de lei datorii și nicio explicație

Conform datelor fiscale prezentate în anchetă, Urban SA figurează cu aproximativ 998 milioane lei obligații restante către bugetele publice, dintre care peste 644 milioane lei către bugetul de stat, aproape 252 milioane lei către bugetul asigurărilor sociale și aproape 97 milioane lei către fondul de sănătate. Toate aceste sume apar ca obligații necontestate.

În mod firesc, o asemenea situație ar ridica întrebări privind modul în care statul român a permis acumularea unor asemenea datorii fără măsuri ferme de recuperare.

Umbra lui Marian Neacșu

Ancheta națională scoate în evidență conexiunile dintre grupul Urban și persoane apropiate lui Marian Neacșu, unul dintre cei mai influenți oameni din PSD și vicepremier al României. De-a lungul timpului, Neacșu a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese după angajarea fiicei sale la biroul parlamentar.

În prezent, acesta ocupă una dintre cele mai importante poziții din Executiv și este considerat unul dintre oamenii-cheie ai puterii politice.

Firul duce direct în Vâlcea

Pentru județul Vâlcea, partea cea mai interesantă a acestei povești este apariția firmei Mud Recycling SRL, prezentată ca societate din orbita grupului Urban.

Firma are sediul în comuna Păușești-Măglași și este controlată de Sorin-Călin Bonciog și Bogdan Horia Hodoroagă. Potrivit datelor financiare citate, compania a raportat în 2025 o cifră de afaceri de peste 32 milioane lei și un profit net de aproximativ 13 milioane lei.

Faptul că o societate cu sediul în Vâlcea apare în structura economică a unui grup aflat în centrul unui scandal național privind datorii fiscale de aproape un miliard de lei ridică întrebări legitime:

Ce contracte derulează Mud Recycling în județul Vâlcea?

Există relații comerciale cu autorități publice locale?

Au existat transferuri de activitate sau de active între Urban SA și firmele satelit?

Ce legături există între operatorii de salubritate care activează în Vâlcea și grupul Urban?

Brai-Cata, nume cunoscut în Vâlcea

În aceeași rețea este menționată și Brai-Cata SRL, societate care a activat și în județul Vâlcea prin contracte de colectare a deșeurilor și care figurează, la rândul său, cu datorii fiscale de peste 48 milioane lei.

Numele Brai-Cata este cunoscut în Vâlcea și prin disputele din sectorul salubrizării, inclusiv în contextul conflictelor dintre diverși operatori și ADI Salubrizare.

Întrebarea de un miliard de lei

Cum este posibil ca o companie care datorează statului aproape un miliard de lei să continue să opereze contracte publice, în timp ce firmele obișnuite sunt executate pentru sume incomparabil mai mici?

Aceasta este întrebarea la care ANAF, Ministerul Finanțelor și Guvernul României trebuie să răspundă.

Iar pentru Vâlcea, întrebarea devine și mai interesantă: cât de adânci sunt conexiunile dintre rețeaua Urban, firmele satelit din județ și contractele publice din domeniul gestionării deșeurilor?

Documentele indică faptul că povestea nu se oprește la București. Ea ajunge și în Vâlcea, acolo unde unele dintre societățile aflate în orbita grupului Urban își desfășoară activitatea și raportează afaceri de zeci de milioane de lei.

Tiberiu Pîrnău