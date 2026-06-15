Autostrada Sibiu–Pitești face un pas uriaș: cel mai mare utilaj de foraj din România ajunge pe lotul Cornetu – Tigveni

marți, 16 iunie 2026

Autostrada Sibiu–Pitești face un pas uriaș: cel mai mare utilaj de foraj din România ajunge pe lotul Cornetu – Tigveni

Lucrările la Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești intră într-o etapă spectaculoasă. Constructorii pregătesc montarea celui mai mare utilaj de foraj tip TBM folosit vreodată în infrastructura rutieră din România, care va excava Tunelul Poiana.

Gigantul cu diametrul de peste 12 metri va fi transportat pe componente și asamblat la portalul dinspre Sibiu al tunelului. Utilajul va săpa două galerii paralele de câte aproximativ doi kilometri, montând simultan elementele de beton care vor susține structura tunelului.

Lotul Cornetu – Tigveni este considerat cel mai dificil și mai scump tronson de autostradă construit vreodată în România, valoarea investiției depășind un miliard de euro. Proiectul include peste 50 de poduri și viaducte, milioane de metri cubi de excavații și lucrări realizate de peste 1.000 de muncitori și specialiști.

Finalizarea Autostrăzii Sibiu–Pitești va oferi o alternativă modernă la traficul de pe Valea Oltului și va asigura o legătură rapidă între Transilvania și Muntenia, cu efecte importante asupra economiei și investițiilor din județul Vâlcea.

Utilajul TBM (Tunnel Boring Machine), cu un diametru de peste 12 metri

Utilajul TBM (Tunnel Boring Machine), cu un diametru de peste 12 metri – echivalentul înălțimii unui bloc cu patru etaje – este cel mai mare de acest tip folosit vreodată în România. „În următoarele săptămâni, impresionanta mașină va fi transportată pe bucăți de la Călărași și asamblată la portalul dinspre Sibiu, de unde va începe săpătura prin munte”, a precizat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Au început deja să fie produse segmentele prefabricate care vor forma pereții tunelului. Fiecare inel va fi alcătuit din 9 segmente, fiecare având aproximativ 10 tone. Pe tronsonul Cornetu–Tigveni, cu o lungime de 37 de kilometri și o valoare de peste 1 miliard de euro, constructorul italian are mobilizați aproximativ 1.000 de muncitori.

Se lucrează la 15 dintre cele peste 50 de viaducte ale proiectului, la terasamente, excavații, ziduri de sprijin, consolidări și la ecoductul de la Călinești, care va traversa defileul Oltului. Proiectul implică peste 9 milioane de metri cubi de excavații, aproximativ 2 milioane de metri cubi de umpluturi, peste 1 milion de metri cubi de beton, peste 100.000 de tone de oțel beton, aproximativ 47.000 de tone de tabliere metalice și aproape 2.000 de grinzi prefabricate.