Asociatul Pianist, în război cu Vecinul Junior?!

În micul nostru orășel de munte, unde frunza foșnește doar cu aprobare administrativă și unde până și veverițele cer aviz de la Primărie înainte să traverseze strada, se petrece un război cum n-a mai văzut comunitatea de la ultima ceartă pentru locul din primul rând la paranghelia electorală.

Personajele principale? Vecinul Junior, odrasla celebrului mahăr local, acel capo di tutti capi care conduce urbea cu mână de fier și zâmbet de catifea, și Asociatul Pianist, un maestru al clapelor, pianist de renume și partener de afaceri cu vechi state.

Ani la rând, cei doi au fost de nedespărțit. Frăție de cruce, afaceri comune, dezvoltări imobiliare, combinații care miroseau de la o poștă, dar pe care băieții cu ochi albaștri le priveau cu o admirabilă nepăsare. Unii spun că nu vedeau, alții spun că nu voiau să vadă. Cert este că dormeau liniștiți.

Împreună, cei doi amici au ridicat ziduri, au mutat acte, au învârtit terenuri și au compus o adevărată simfonie imobiliară. Un duet perfect. Pianul cânta, excavatorul săpa, iar profitul curgea.

Numai că, așa cum se întâmplă în marile povești de dragoste administrativ-financiare, armonia s-a transformat într-o... cacofonie.

Recent, Asociatul Pianist a descoperit că Vecinul Junior i-ar fi cântat la altă partitură. Mai exact, că în anumite afaceri ar fi fost lăsat să numere notele muzicale, în timp ce altcineva număra banii.

Sursele spun că pianistul a luat foc mai rău decât o instalație electrică montată fără autorizație. După ani de prietenie, afecțiune și profit reciproc, omul a descoperit că, în loc de parteneriat, ar fi primit lecții intensive de „cum să fii tras în piept fără să observi”.

Iar când un pianist se supără, nu sparge pianul. Începe să cânte. Și ce melodie se pregătește să interpreteze!

După ce a trecut prin toate stările posibile — negare, furie, negocieri și câteva nopți de insomnie — Pianistul a ales calea spovedaniei. Se spune că are multe de povestit. Foarte multe.

Despre terenuri. Despre firme. Despre combinații. Despre prietenii. Despre promisiuni. Despre cine a luat și cine a rămas cu ochii în soare.

Orașul fierbe. Cafenelele vuiesc. Funcționarii șoptesc. Dezvoltatorii își verifică telefoanele. Iar băieții cu ochi albaștri, aceia care până acum priveau în altă parte, ar putea avea nevoie de o nouă pereche de ochelari.

Pentru că atunci când frații de cruce ajung să-și scoată scheletele din dulap, dulapul devine neîncăpător.

Țineți aproape!

Simfonia abia începe, iar primele acorduri anunță un concert care s-ar putea transforma într-un adevărat recital...