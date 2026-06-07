Asociația Medcorp, cu sprijinul OMV Petrom, a oferit servicii medicale gratuite pentru peste 200 de locuitori din județul Vâlcea, în cadrul programului „Sănătate în Vecinătate”

luni, 8 iunie 2026

Asociația Medcorp, cu sprijinul OMV Petrom, a oferit servicii medicale gratuite pentru peste 200 de locuitori din județul Vâlcea, în cadrul programului „Sănătate în Vecinătate”

Din 2022, Asociația Medcorp, cu sprijinul OMV Petrom, derulează la nivel național programul „Sănătate în Vecinătate”, o inițiativă dedicată facilitării accesului la servicii medicale complexe în comunitățile în care investigațiile și consultațiile de specialitate sunt disponibile într-o măsură limitată.

Prin punctele medicale de proximitate organizate în teren, programul oferă beneficiarilor servicii gratuite de prevenție, diagnostic precoce și monitorizare a stării de sănătate. O componentă importantă a inițiativei o reprezintă activitățile de informare și educație medicală, menite să încurajeze comportamentele preventive și să crească gradul de conștientizare privind semnele timpurii ale unor afecțiuni.

În 2026, echipa Medcorp a desfășurat până în prezent un eveniment medical în localitatea Mădulari din județul Vâlcea. În total, 218 persoane au beneficiat de servicii medicale gratuite. Dintre acestea, 129 de beneficiari au parcurs fluxul principal de evaluare medicală, iar 89 de persoane au primit informații, îndrumare și kituri de testare în cadrul activităților de educație și prevenție.

Evenimentul medical s-a desfășurat pe parcursul unei zile, într-un format multidisciplinar concentrat, construit în jurul consultațiilor de specialitate în dermatologie și oftalmologie. Prin acest format, beneficiarii au avut acces direct la evaluări medicale cu valoare clinică importantă, în două arii esențiale pentru prevenție și diagnostic precoce, mai ales în contextul în care astfel de consultații nu sunt întotdeauna efectuate cu regularitate sau nu sunt ușor accesibile. Participanții au primit recomandări personalizate și îndrumare adaptată nevoilor identificate în cadrul consultațiilor.

Pentru mulți dintre beneficiari, intervențiile au reprezentat primul contact, cu astfel de servicii medicale de specialitate. Astfel, programul a creat premisele identificării timpurii a unor afecțiuni și inițierii rapide a pașilor necesari pentru monitorizare, tratament sau investigații suplimentare.

O componentă esențială a programului o reprezintă continuitatea asistenței medicale după evaluarea inițială. Pentru cazurile urgente sau care necesită investigații suplimentare, este activat un proces dedicat de follow-up, prin care nevoile medicale identificate sunt abordate prin pași concreți, sprijin specializat și intervenții adecvate.

Evenimentul derulat în județul Vâlcea se înscrie într-un program național de amploare, care a oferit până în prezent servicii medicale pentru mii de beneficiari din comunități rurale din întreaga țară.

„Programul «Sănătate în Vecinătate» s-a născut din dorința de a aduce medicina mai aproape de oameni și de a răspunde unor nevoi medicale diverse, actuale, uneori cunoscute, alteori ascunse sau încă neinvestigate. Prin intervențiile derulate în județul Vâlcea, am urmărit să subliniem valoarea screening-ului și a evaluărilor de specialitate realizate la timp, inclusiv în arii medicale pe care oamenii nu ajung întotdeauna să le investigheze preventiv. În sănătate, fiecare zi contează, iar o consultație făcută la momentul potrivit poate contribui la identificarea timpurie a unor riscuri, la clarificarea unor simptome și la orientarea beneficiarilor către pașii medicali necesari”, au transmis reprezentanții Asociației Medcorp.

Programul continuă la nivel național, contribuind la creșterea accesului la servicii medicale esențiale și la dezvoltarea unor comunități mai informate, mai responsabile și mai sănătoase.

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