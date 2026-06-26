Arhiepiscopia Ramnicului: Mângâiere și bucurie pentru beneficiarii unui centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități din Râmnicu Vâlcea

Preoții slujitori ai Bisericii „Sfânta Muceniță Filofteia” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea au desfășurat o activitate social-filantropică și misionară la un centru de îngrijire destinat persoanelor cu dizabilități din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Activitatea misionară a avut ca scop oferirea unui sprijin sufletesc beneficiarilor centrului, precum și întărirea sentimentului de apartenență la comunitatea creștină. În cadrul întâlnirii, preoții au purtat dialoguri cu persoanele asistate, au rostit rugăciuni pentru sănătate și întărire sufletească și au transmis cuvinte de încurajare și nădejde tuturor celor prezenți.

Atmosfera a fost una deosebit de caldă și emoționantă. Beneficiarii centrului au primit cu bucurie vizita slujitorilor Bisericii, participând activ la momentele de rugăciune și la discuțiile duhovnicești. Prin prezența lor, preoții au dorit să aducă lumină și speranță în sufletele celor care se confruntă zilnic cu diferite dificultăți, amintindu-le că fiecare persoană este prețioasă înaintea lui Dumnezeu și înconjurată de dragostea Sa.

Pe lângă activitatea spirituală, vizita a constituit și un prilej de comuniune și apropiere umană. Dialogurile sincere, zâmbetele și momentele petrecute împreună au evidențiat importanța solidarității și a atenției acordate celor aflați în situații vulnerabile. Astfel de întâlniri contribuie la diminuarea sentimentului de izolare și oferă beneficiarilor încrederea că nu sunt singuri în încercările lor.

Acțiunea se înscrie în seria activităților pastoral-misionare și social-filantropice desfășurate constant de Biserica „Sfânta Filofteia” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, care urmăresc să aducă sprijin spiritual și moral persoanelor aflate în suferință, bolnavilor, vârstnicilor și tuturor celor care au nevoie de un cuvânt bun și de o prezență plină de compasiune.