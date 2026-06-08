Arhiepiscopia Râmnicului, după 12 ani de păstorire a IPS Varsanufie: investiții, cultură și filantropie

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie aniversează luni, 8 iunie, împlinirea a doisprezece ani de slujire în Arhiepiscopia Râmnicului.
În data de 22 mai 2014 Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a fost ales de Sfântul Sinod în scaunul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului. Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, la 8 iunie 2014, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh.
Înșiruirea anilor a vădit o lucrare misionară aparte, în care se descoperea o remarcabilă înzestrare nativă, o neobișnuită vigoare de acțiune, o minte pătrunzătoare în detaliu, o inimă mărinimoasă, împodobită cu daruri naturale și dobândite.
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a devenit pavăză și scut fiilor săi duhovnicești, ocrotitor al intereselor Bisericii și ale Eparhiei Râmnicului. De aceea, nu a încetat, prin faptă și cuvânt scris, să binevestească comorile tradițiilor duhovnicești și culturale, convingând, însuflețind și îndemnând spre smerenie.
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie s-a îngrijit, în primul rând, de pregătirea teologilor și a preoților care au devenit îndrumători duhovnicești în diferite parohii, însă în grija părintească pentru cei păstoriți, Înaltpreasfinția Sa nu a neglijat nici aspectul cultural, căci tot ce se exprimă prin cultură este o expresie a trăirii lăuntrice, iar pentru un creștin autentic cultura nu poate exprima decât frumosul. Drept urmare, din punct de vedere cultural, a fost continuată lucrarea episcopilor Damaschin, Climent, Chesarie, Filaret, a Sfântului Antim și a Sfântului Calinic, prin înființarea Editurii Praxis, la care s-au publicat 58 volume de carte, revista Praxis – buletinul informativ oficial al Arhiepiscopiei Râmnicului, revista teologică Martyria – publicație de cultură și spiritualitate ortodoxă, dar și 30 CD-uri audio cu muzică bizantină și audiobook-uri, punând în valoare scrierile Sfinților Părinți, dar și diferite povestiri cu conținut duhovnicesc pentru cei mici.
Astfel, au fost tipărite numeroase broșuri despre viețile sfinților și pliante despre mănăstirile din cuprinsul eparhiei. În cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului a fost înființată o școală de traducători din limba greacă, fiind inițiate și mai multe colecții cu traduceri din scrierile Părinților Bisericii. Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a intensificat colaborarea cu diferite personalități marcante ale culturii naționale și internaționale, pe care le-a cooptat în diferite proiecte, organizând simpozioane și conferințe naționale și internaționale cu Academia Română, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Institutul de istorie a religiilor, Academia Oamenilor de Știință din România, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (SUA), Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, Academia Națională de Știință a Georgiei, Institutul de Teologie al Universității din Balamand (Liban), Universitatea din Sofia, Centrul de Studii de Filosofie și Teologie „Sfântul Antim Ivireanul” a Universității de Stat din Tbilisi (Georgia), Fundația Culturală „Sfântul Antim Ivireanul”, Forumul Cultural al Râmnicului, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Asociația Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani”, Biblioteca „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, Filarmonica „Ion Dumitrescu”, Teatrul Municipal „Ariel”.
Totodată, bustul poetului Mihail Eminescu, Crucea domnitorului Șerban Cantacuzino, reașezată în fața Catedralei Arhiepiscopale, fântâna episcopului Filaret, Crucea ierarhilor vâlceni, busturile patriarhilor Miron Cristea și Justinian Marina sau bisericile ctitorite de către episcopii Climent, Grigorie Socoteanu și Sfântul Ierarh Calinic sunt deopotrivă mărturii ale modului în care aceștia toți au contribuit la formarea conștiinței naționale, dar și a faptului că memoria le este cinstită prin ample manifestări duhovnicești-culturale, organizate periodic prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop.
Una dintre preocupările Chiriarhului Râmnicului a fost aceea de a asigura un cadru optim pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea prin implicarea activă în găsirea soluţiilor, pentru a asigura atât o bună desfăşurare a procesului de învăţământ, cât şi disciplină, potrivit normelor prevăzute în regulamentele şcolare şi atitudinii comportamentale ireproşabile, de care trebuie să dea dovadă viitorii slujitori ai Bisericii noastre în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului. În cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” a fost înființată o școală postliceală sanitară cu două specializări: medicină generală și medicină balneo-fizio-kinetoterapie.
Grija părintească față de cei păstoriți s-a manifestat și se manifestă și prin grija față de cadrele didactice care predau disciplina Religia în învăţământul de stat, fapt pentru care Înaltpreasfinția Sa a participat la o serie de întruniri şi consfătuiri cu profesorii de religie.
Dragostea față de aproapele și față de cei păstoriți nu a fost trecută cu vederea, căci, așa cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, ,,iubirea este cu adevărat bucurie deplină și ea umple de fericire și de plăcere pe cel ce o are, căci iubirea este Duhul Dumnezeiesc, lumina care face totul și care îl luminează”. Dragostea față de semeni s-a vădit prin activitățile sociale desfășurate în cadrul Centrului Eparhial sau prin proiectele susținute de către mănăstiri, protoierii și parohii, ceea ce a făcut ca la nivelul Arhiepiscopiei Râmnicului să funcţioneze 42 de instituţii care desfășoară activități cu caracter social-filantropic. Pentru cei aflați în nevoi au fost alocate fonduri în valoare totală de aproximativ 5.000.000 lei, inclusiv pentru construirea caselor pentru sinistrații din Vaideeni.
Lucrarea duhovnicească a Eparhiei Râmnicului a fost întărită prin înființarea a douăsprezece noi mănăstiri, în care să se desfășoare o viață duhovnicească aleasă, după cuvântul psalmistului: „Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale și locul locașului slavei Tale!” (Psalmul XXV, 8). Dintre acestea, pot fi amintite: Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Suiești, ridicată în localitatea natală a vrednicului de pomenire Justinian Patriarhul; Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din localitatea Budești; Mănăstirea „Sfânta Treime” din apropierea municipiului Drăgășani; Mănăstirea „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și Mănăstirea „Sfântul Grigorie Teologul” din Râmnicu Vâlcea; Mănăstirea „Sfântul Grigorie Palama” în localitatea Racovița; Mănăstirea „Sfânta Eufimia” în aproierea orașului Băile Olănești; Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Fârtățești; Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul” – Vlăduceni din comuna Păușești-Măglași; Mănăstirea „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Băbeni; Mănăstirea ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din apropierea orașului Băile Olănești, Mănăstirea „Sfântul Atanasie Atonitul” din localitatea Grădiștea și Mănăstirea ,,Înălțarea Domnului” din comuna Cernișoara.
De asemenea, au fost reactivate câteva vechi așezăminte monahale: Flămânda, „Sfântul Dimitrie” din localitatea Căzănești, „Sfântul Grigorie Decapolitul” din apropierea Mănăstirii Bistrița, Morunglavu și Cetățuia.
În cadrul Centrului Eparhial, s-au desfășurat și se desfășoară lucrări de reînnoire și restaurare la reședința arhiepiscopală, la Centrul pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și la Centrul cultural „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”, unde a fost reamenajat muzeul eparhial, dar și noua sală de conferințe „Arhiepiscopul Gherasim”. De asemenea, au fost restaurate în întregime casele monahale și trapeza, iar gospodăria Centrului Eparhial a fost relocată la mănăstirea nou înființată din localitatea Șirineasa.
Catedrala Arhiepiscopală a beneficiat de lucrări de înlocuire a pardoselii din ciment cu pardoseală din marmură, a fost restaurată catapeteasma și pictura murală. Restauarată a fost și pictura exterioară a Paraclisului Arhiepiscopal „Sfântul Grigorie Teologul”, iar spațiile verzi și grădinile au fost împodobite cu diverse plante, arbuști și pomi ornamentali și fructiferi. În incinta Centrului Eparhial a fost înființată o prescurărie și a fost înființat un atelier de croitorie pentru veșmintele și hainele preoțești.
Grija părintească a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie s-a îndreptat și către locașurile de cult parohiale și mănăstirești, unde s-au desfășurat lucrări de renovare și restaurare la peste 180 de unități parohiale.
Înaltpreasfinția Sa a înființat, de asemenea, Protoieria Călimănești, Biroul de catehizare a rromilor, Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” din Arhiepiscopia Râmnicului, Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului Religios, Muzeul Tiparului de la Mănăstirea Bistrița, Casa Memorială „Patriarhul Justinian Marina” de la Suiești, Centrul de Consiliere și Sprijin – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte din Râmnicu Vâlcea, Casa Memorială „Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania” de la Glăvile, Centrul de Consiliere și Informare „Doamna Maria Brâncoveanu”, Centrul de Consiliere și Sprijin „Sfântul Grigorie Decapolitul” din comuna Costești și magazinul de obiecte bisericești „Daruri pentru pelerini” din cadrul Centrului Eparhial.
Dragostea Înaltpreasfinției Sale față de cele sfinte s-a concretizat și prin făurirea a noi racle de argint pentru Sfântul Nectarie din Eghina, Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul, Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfânta Cuvioasă Marina, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfântul Mare Mucenic Mercurie, așa încât sfinții s-au sălășluit în mijlocul credincioșilor, devenind astfel protectori și mijlocitori către Preasfânta Treime.
Unul dintre proiectele de suflet ale Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie a fost acela de a realiza reproduceri după icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului de la Muntele Athos și din Locurile Sfinte, icoane care au fost așezate în mănăstiri pentru întărirea credinței și înfrumusețarea locașurilor de cult.
Au fost așezate spre cinstire Icoana Maicii Domnului Prodromița în Catedrala Arhiepiscopală, Icoana Maicii Domnului Axion Estin la Mănăstirea Stânișoara, Icoana Maicii Domnului Trihirussa la Mănăstirea Turnu, Icoana Maicii Domnului Ierusalimitissa la Mănăstirea Sfânta Cruce (Budești), Icoana Maicii Domnului Pantanassa la Mănăstirea Bistrița, Icoana Maicii Domnului Kazanskaia la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob, Icoana Maicii Domnului Portaitissa la Mănăstirea Antim, Icoana Maicii Domnului Gherontissa la Mănăstirea Sfântul Nectarie Vlădești, Icoana Maicii Domnului Eghiptissa la Mănăstirea Arnota, Icoana Maicii Domnului Betleemița la Mănăstirea Morunglavu, Icoana Maicii Domnului Dulcea Sărutare la Mănăstirea Berislăvești, Icoana Maicii Domnului Antifonitria la Mănăstirea Cornet, Icoana Maicii Domnului Grabnic-ascultătoarea la Mănăstirea Suiești, Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea la Mănăstirea Vârful lui Roman, Icoana Maicii Domnului Eleovrytissa la Mănăstirea Iezer, fiind cinstite alături de icoanele Maicii Domnului cu vechi tradiții în spiritualitatea Olteniei de sub Munte: Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea așezată în catapeteasma Mănăstirii Cozia, Icoana Maicii Domnului Mult-ajutătoarea așezată în catapeteasma Mănăstirii Dintr-un Lemn, Icoana Maicii Domnului Smolenskaia de la Mănăstirea Surpatele, Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Govora și Icoana Maicii Domnului Hodighitria de la Mănăstirea Ostrov.
Pe lângă întărirea unității administrative și înfrumusețarea unităților bisericești, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a inițiat și întreținut o serie de legături cu diferite Biserici Ortodoxe surori. Astfel, pot fi amintite vizita Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei, apoi cea a Mitropolitului Inochentie de Burundi și Rwanda din Patriarhia Ortodoxă a Alexandriei; vizita Mitropolitului Hrisostom de Kyrenia din Biserica Ortodoxă a Ciprului; vizita Mitropolitului Naum de Ruse din Biserica Ortodoxă Bulgară, ocazie cu care Mănăstirea Cozia s-a înfrățit cu Mănăstirea „Sfântul Dimitrie” din Basarbovsky, regiunea Ruse; vizita reciprocă anuală cu Mitropolitul Teodor de Ahalțihe și Taoklargeti, Georgia, care păstorește eparhia în care s-a născut Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, sau vizita Preasfințiților Părinți Nicolae și Ioan din Biserica Ortodoxă a Georgiei.
Înveșmântând inimile în mireasma recunoștinței și a mulțumirii, la ceas aniversar, clerul și credincioșii din Arhiepiscopia Râmnicului au înălțat rugăciuni către Dumnezeu Cel în Treime slăvit pentru ca să reverse în continuare harul Său cel bogat peste Părintele duhovnicesc al Eparhiei Râmnicului, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Varsanufie, spre binecuvântarea tuturor și spre slava lui Dumnezeu!
Pr. Dr. Mercurie Daniel Apostol,
Vicar Eparhial
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