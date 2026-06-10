APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a șase posturi de șofer în cadrul Coloanei Auto/Utilaje Rm. Vâlcea

joi, 11 iunie 2026

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a șase posturi de șofer în cadrul

Coloanei Auto/Utilaje Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura astfel:

proba scrisă se va susține în data de 07.2026, ora 10 00 , la sediul APAVIL din str. Carol I nr. 19,

, la sediul APAVIL din proba practică se va susține în data de 07.2026, ora 1000, la Coloana Auto/utilaje APAVIL S.A. - str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.06.2026, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.