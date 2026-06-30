APAVIL lansează un avertisment pentru vâlceni: Economisiți apa! Umplerea piscinelor și udatul grădinilor pot duce la restricții

marți, 30 iunie 2026

APAVIL lansează un avertisment pentru vâlceni: Economisiți apa! Umplerea piscinelor și udatul grădinilor pot duce la restricții

Seceta prelungită și consumul tot mai ridicat de apă pun presiune pe sistemul de alimentare din județul Vâlcea. În acest context, APAVIL S.A. face un apel către autoritățile locale și către populație să utilizeze responsabil apa potabilă, pentru a evita introducerea restricțiilor de consum.

Operatorul regional atrage atenția că nivelul redus al surselor de apă de suprafață și scăderea semnificativă a debitelor din sursele subterane afectează capacitatea de alimentare a localităților din aria sa de operare.

Reprezentanții APAVIL recomandă consumatorilor să nu folosească apa potabilă pentru umplerea piscinelor, irigarea grădinilor sau alte activități agricole. Pentru astfel de utilizări, societatea îi îndeamnă pe cetățeni să apeleze, acolo unde este posibil, la surse alternative, precum fântânile sau puțurile.

Potrivit operatorului, dacă actualul ritm de consum se menține, există riscul introducerii unor măsuri de raționalizare a apei sau chiar al imposibilității asigurării alimentării continue în anumite zone.

APAVIL solicită și sprijinul primăriilor din cele 37 de localități în care furnizează serviciul de alimentare cu apă, cerând edililor să informeze populația, prin toate mijloacele disponibile, cu privire la importanța utilizării responsabile a acestei resurse.

„Folosirea rațională a resurselor de apă este o responsabilitate comună. Facem apel către administrațiile locale să informeze cetățenii asupra consecințelor consumului excesiv de apă potabilă, astfel încât să putem asigura continuitatea serviciului pentru toți utilizatorii”, transmit reprezentanții APAVIL.