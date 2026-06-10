APAVIL: ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZARE APĂ POTABILĂ IN COMUNA VLADESTI

miercuri, 10 iunie 2026

 

APAVIL: ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZARE APĂ POTABILĂ IN COMUNA VLADESTI

 

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă identificată pe conducta din  PEHD  D200/90 mm de pe strada Principală DN64A, comuna Vlădești, în data de 11.06.2026, în intervalul  900–1600, se va întrerupe furnizarea apei potabile către consumatorii existenți în comuna Vlădești, strada Principală DN64A (de la intersecția cu Municipiul  Râmnicu Vâlcea până la strada Valea Ursului – partea dreapta de mers dinspre Râmnicu Vâlcea către Păușești Măglași) și străzile: Valea Ursului, Bogoslovești, David, Garoafelor, Zootehniei, Orasel și Tintulești)  .

Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), se vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

 

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