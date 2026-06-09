Antonio Popescu, deputat AUR: „Vâlcea nu mai poate aștepta!” Deputatul AUR cere accelerarea proiectului drumului expres către Autostrada Sibiu–Pitești

marți, 9 iunie 2026

Antonio Popescu, deputat AUR: „Vâlcea nu mai poate aștepta!” Deputatul AUR cere accelerarea proiectului drumului expres către Autostrada Sibiu–Pitești

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, solicită autorităților centrale să trateze cu prioritate proiectul drumului expres Tigveni – Râmnicu Vâlcea – Drăgășani – Găneasa, considerat una dintre cele mai importante investiții de infrastructură pentru viitorul județului.

În opinia parlamentarului, lipsa unei conexiuni moderne cu marile coridoare de transport continuă să frâneze dezvoltarea economică a Vâlcii, afectând capacitatea județului de a atrage investiții, de a susține mediul de afaceri și de a valorifica potențialul turistic al zonei.

„Vâlcea are nevoie de o legătură rapidă și eficientă cu rețeaua națională de autostrăzi. Vorbim despre un proiect strategic, care poate schimba radical perspectivele de dezvoltare ale județului și poate crea condiții reale pentru atragerea de investiții și locuri de muncă”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Potrivit acestuia, proiectele de infrastructură majoră trebuie să depășească logica intereselor politice de moment și să fie susținute consecvent, indiferent de schimbările de guvern sau de ciclurile electorale.

„Nu ne mai permitem să amânăm investiții vitale pentru dezvoltarea județului. Este nevoie de continuitate administrativă, de seriozitate și de asumarea unor obiective clare pe termen lung. Vâlcea trebuie conectată la marile fluxuri economice ale României”, a subliniat parlamentarul.

Tema conectării județului la Autostrada Sibiu–Pitești este tot mai des invocată atât de mediul de afaceri, cât și de administrațiile locale. Pentru investitori, accesul rapid la infrastructura de transport reprezintă unul dintre principalele criterii în alegerea locațiilor pentru dezvoltarea unor noi afaceri.

Antonio Popescu consideră că realizarea drumului expres Tigveni – Râmnicu Vâlcea – Drăgășani – Găneasa ar putea transforma județul într-un pol regional de dezvoltare, reducând decalajele față de zonele deja conectate la rețeaua de autostrăzi.

„Fără infrastructură modernă nu putem vorbi despre dezvoltare competitivă. Vâlcea are resurse, are oameni capabili și are potențial economic, însă toate acestea trebuie susținute de investiții concrete în transport și mobilitate”, a concluzionat deputatul.

Pentru locuitorii județului, problema nu mai ține de promisiuni electorale, ci de necesitatea unei investiții care să ofere șanse reale de dezvoltare economică și conectare la principalele axe de transport ale țării. Mesajul transmis de deputatul Antonio Popescu este unul ferm: viitorul Vâlcii depinde de infrastructura pe care o construim astăzi.