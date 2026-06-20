sâmbătă, 20 iunie 2026

ANI se apropie de finalizarea verificărilor privind averea lui Mircia Gutău. O decizie a inspectorilor de integritate ar putea avea efecte politice majore în Vâlcea

Potrivit unor informații obținute de redacția noastră, Agenția Națională de Integritate se află în faza finală a unei proceduri de evaluare care îl vizează pe primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.

Documente oficiale consultate de Ziarul de Vâlcea confirmă faptul că inspectorii ANI au analizat respectarea regimului juridic al declarării averii de către edilul-șef al municipiului. Verificările sunt desfășurate în baza legislației privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, iar instituția a transmis că, după finalizarea evaluărilor, va comunica soluția dispusă în cauză.

Din informațiile obținute pe surse ANI, dosarul se află în etapa finală de analiză, iar concluziile inspectorilor de integritate ar urma să fie făcute cunoscute în perioada următoare.

Momentul nu este deloc lipsit de semnificație politică. Mircia Gutău a fost ales recent președinte al PSD Râmnicu Vâlcea, consolidându-și astfel poziția în interiorul partidului și devenind una dintre cele mai influente figuri politice din județ. O eventuală constatare de incompatibilitate, conflict de interese sau diferențe nejustificate între avere și venituri ar putea genera consecințe administrative și politice importante.

De altfel, cazul amintește de situația recentă a primarului Timișoarei, Dominic Fritz, în care Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei stări de incompatibilitate, situație care a produs ample dezbateri la nivel național.

Până la emiterea unei soluții oficiale, trebuie precizat că verificările ANI nu presupun automat existența unei încălcări a legii. Agenția poate dispune atât clasarea cauzei, cât și constatarea unor încălcări ale legislației privind integritatea.

Documentele consultate de redacție confirmă însă un lucru cert: verificările ANI privind declarațiile de avere ale primarului Mircia Gutău există și au fost desfășurate pe o perioadă îndelungată, iar dosarul se apropie de momentul în care inspectorii de integritate vor trebui să pronunțe o soluție.