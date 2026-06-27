sâmbătă, 27 iunie 2026

ANCHETĂ / După retragerea CET Govora, cine va controla căldura și apa caldă din Râmnicu Vâlcea? Ghici ciuperca într-un picior - Gutau & Busca

Ședința Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, din data de 30 iunie, în care aleșii vor decide viitorul sistemului de termoficare nu este o simplă formalitate administrativă. Este, probabil, unul dintre cele mai importante voturi din ultimii ani, un vot care poate stabili cine va produce și cine va controla energia termică pentru zeci de mii de vâlceni în următorii ani.

În spațiul public este prezentată tot mai des varianta ca energia termică să fie asigurată de centrala privată construită de AUTORO, compania controlată de omul de afaceri Ion Bușcă. În paralel, CET Govora, societatea care a reprezentat timp de decenii coloana vertebrală a sistemului energetic al județului, dispare treptat din această ecuație.

Pentru Ziarul de Vâlcea, această succesiune de evenimente ridică întrebări care nu mai pot fi ignorate.

CET Govora avea licență până în 2028. De ce s-a renunțat înainte de termen?

În investigațiile publicate anterior, Ziarul de Vâlcea a prezentat documente potrivit cărora CET Govora deținea o licență ANRE valabilă până în anul 2028, însă societatea a solicitat modificarea acesteia, iar perioada de funcționare a fost redusă.

Această decizie a schimbat radical perspectivele companiei și a alimentat întrebarea firească: de ce s-a renunțat la posibilitatea continuării activității, în condițiile în care licența permitea funcționarea încă aproape doi ani?

Până astăzi nu au fost prezentate public toate argumentele tehnice și economice care au fundamentat această decizie.

În același timp, apare un nou jucător, asociat direct cu conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea

În timp ce CET Govora își restrângea perspectivele, în apropierea platformei energetice era finalizată centrala de cogenerare construită de AUTORO.

Astăzi, aceeași investiție este prezentată drept una dintre variantele luate în calcul pentru alimentarea municipiului Râmnicu Vâlcea cu energie termică după retragerea CET Govora.

Cronologia acestor evenimente ridică întrebări legitime despre modul în care a fost pregătită reorganizarea pieței locale a energiei și despre criteriile pe baza cărora vor fi luate deciziile viitoare.

Consilierii locali votează o decizie cu miză de zeci de milioane de euro

Hotărârea care urmează să fie supusă votului nu privește doar organizarea serviciului public de termoficare.

Ea poate influența cine va furniza energia termică municipiului, cine va încasa contractele aferente și cum vor evolua costurile suportate de populație.

În acest context, fiecare vot exprimat în Consiliul Local trebuie să fie fundamentat pe studii economice, analize tehnice și criterii de eficiență, toate prezentate în mod transparent cetățenilor.

Relații de afaceri Bușcă - Gutău

În acest dosar apare și un aspect care nu poate fi ignorat.

Potrivit datelor din Registrul Comerțului, Alexandru Bușcă, fiul omului de afaceri Ion Bușcă, este asociat în proiecte imobiliare cu Vlad Gutău, fiul primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Existența unei astfel de relații comerciale nu înseamnă, prin ea însăși, existența vreunei ilegalități și nici nu dovedește că deciziile administrației locale au fost influențate.

Cu toate acestea, într-un moment în care Primăria și Consiliul Local iau hotărâri cu impact major asupra pieței locale a energiei, această situație impune un nivel maxim de transparență și de evitare a oricărei aparențe de conflict de interese.

Întrebări fără răspuns

Ziarul de Vâlcea solicită public clarificări din partea tuturor instituțiilor implicate:

De ce s-a renunțat la licența CET Govora înainte de expirarea termenului inițial?

Ce alternative au fost analizate pentru menținerea activității societății?

În baza căror criterii este analizată varianta AUTORO?

Există studii comparative privind costurile și impactul asupra populației?

Care este strategia pe termen lung pentru sistemul centralizat de termoficare?

Votul de marti, 30 iunie, va rămâne în istoria orașului

Consilierii locali nu votează doar un proiect de hotărâre.

Ei decid cine va avea un rol determinant într-un sector strategic pentru municipiu, unul care înseamnă investiții de sute de milioane de lei și contracte cu impact direct asupra fiecărei familii racordate la sistemul centralizat.

Din acest motiv, orice decizie trebuie să fie însoțită de documente, argumente și explicații publice. În lipsa unei transparențe totale, întrebările privind modul în care s-a ajuns în această situație vor continua să existe.

Iar cetățenii au dreptul să știe cum s-a ajuns ca o societate a STATULUI ROMÂN care putea funcționa în baza licenței existente să iasă din prim-plan, în timp ce un operator privat este prezentat drept una dintre soluțiile pentru viitorul termoficării municipiului.

VA URMA

Tiberiu Pîrnău