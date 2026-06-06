duminică, 7 iunie 2026

ADOLESCENTUL GENIU DIN VÂLCEA CARE ANTRENEAZĂ INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

În timp ce mulți adolescenți își petrec orele pe rețelele de socializare, un tânăr din Râmnicu Vâlcea își construiește viitorul în unul dintre cele mai importante domenii ale secolului: inteligența artificială.

Darius Adrian Dobre, elev al prestigiosului Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, demonstrează că performanța și pasiunea pot transforma un licean într-un adevărat ambasador al României în competițiile internaționale de informatică.

Tânărul vâlcean nu se rezumă la studiul teoretic al informaticii. El rezolvă probleme complexe de algoritmică și lucrează la antrenarea modelelor de inteligență artificială, un domeniu care schimbă deja economia mondială, medicina, industria și educația. Rezultatele sale excepționale l-au propulsat în elita informaticii românești, devenind olimpic și membru al lotului național care va reprezenta România la competițiile internaționale.

Performanța lui Darius confirmă încă o dată valoarea școlii vâlcene și a profesorilor care continuă să formeze generații de excelență. Într-o perioadă în care se vorbește tot mai des despre exodul creierelor și despre lipsa modelelor pentru tineri, povestea acestui elev oferă un exemplu de ambiție, disciplină și muncă susținută.

Inteligența artificială este considerată noua revoluție tehnologică globală, iar faptul că un elev din Râmnicu Vâlcea se află deja în prima linie a acestui domeniu reprezintă un motiv de mândrie pentru întreg județul.

Darius Adrian Dobre nu este doar un olimpic la informatică. Este dovada că viitorul se construiește astăzi, iar România are încă tineri capabili să concureze de la egal la egal cu cei mai buni din lume.

Felicitări, Darius! Vâlcea și România au toate motivele să fie mândre de tine.