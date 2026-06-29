Acuzații grave la Livezi privind îngroparea unor deșeuri și acoperirea lor cu pământ. Garda de Mediu, sesizată. Primarul Verdeș nu ar fi străin...

luni, 29 iunie 2026

Acuzații grave la Livezi privind îngroparea unor deșeuri și acoperirea lor cu pământ. Garda de Mediu, sesizată



Noi acuzații zguduie administrația locală din comuna Livezi. Potrivit informațiilor transmise redacției, într-o zonă în care un drum s-ar fi surpat ar fi fost depozitate, în ultimii ani, deșeuri, inclusiv anvelope uzate și alte materiale care, dacă se confirmă, ar putea intra în categoria deșeurilor cu regim special. De aceasta situatie stie si primarul Stefan Verdes, care ar încerca sa-l scoata basma curata pe fostul viceprimar...

Sesizarea primită de redacție susține că faptele s-ar fi petrecut în perioada 2023–2024, când fostul viceprimar Haralambie Deaconu ar fi permis depozitarea în zonă a unor cantități importante de anvelope provenite, potrivit autorului sesizării, de la un service auto deținut de o rudă a acestuia. În sprijinul afirmațiilor au fost transmise fotografii în care se observă anvelope abandonate într-o râpă și un depozit de deșeuri.

Mai mult, persoana care a sesizat cazul afirmă că, în data de 27 iunie 2026, în zonă ar fi fost aduse aproximativ 11 transporturi de pământ, cu scopul de a acoperi deșeurile existente. Imaginile primite de redacție surprind cantități mari de pământ proaspăt depuse pe marginea drumului și pe versant.

Potrivit aceleiași surse, un consilier al primarului ar fi abandonat în aceeași zonă alte deșeuri considerate periculoase, iar cazul ar fi fost reclamat la Garda Națională de Mediu. Autorul sesizării susține că Primăria Livezi și-ar fi asumat răspunderea pentru curățarea amplasamentului, astfel încât eventualele sancțiuni să fie suportate din bugetul local.

Sesizarea ridică și alte semne de întrebare privind modul în care au fost executate lucrările de infrastructură din comună. Potrivit informațiilor primite, drumul din zonă s-ar fi degradat la scurt timp după execuție, iar toate lucrările importante ar fi fost supravegheate de același diriginte de șantier. Aceste afirmații necesită, de asemenea, verificări din partea autorităților competente.

Fotografiile primite de redacție indică existența unor anvelope abandonate, a unui depozit de deșeuri și a unor cantități consistente de pământ proaspăt depuse în zona afectată de surpare. Din imagini însă nu se poate stabili cine a depozitat materialele și nici când au fost realizate aceste operațiuni.

Având în vedere gravitatea acuzațiilor, este necesară o verificare din partea Gărzii Naționale de Mediu, a Instituției Prefectului, precum și, dacă se constată indicii privind încălcarea legii, a organelor de cercetare penală.

Ziarul de Vâlcea va solicita un punct de vedere oficial Primăriei Livezi, primarului Ștefan Verdeș, fostului viceprimar Haralambie Deaconu și celorlalte persoane vizate, urmând să îl publice integral imediat ce va fi transmis.