Accident în lanț la Copăceni. Un șofer băut, cu test pozitiv la droguri, a fugit după impact

marți, 30 iunie 2026

Accident în lanț la Copăceni. Un șofer băut, cu test pozitiv la droguri, a fugit după impact

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs în localitatea Copăceni, județul Vâlcea. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, un bărbat de 33 de ani, din orașul Ocnele Mari, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani. În urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată într-un al treilea autoturism.

După producerea accidentului, șoferul care ar fi provocat coliziunea a părăsit locul faptei. Acesta a fost identificat și depistat la scurt timp de polițiști.

În urma testării cu aparatul etilotest, oamenii legii au constatat că bărbatul avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, testarea rapidă pentru consumul de substanțe psihoactive a indicat un rezultat pozitiv, urmând ca acesta să fie confirmat sau infirmat prin analizele probelor biologice.

Șoferul a fost rănit în accident și transportat la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea probelor biologice.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.