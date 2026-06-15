Accident cu microbuz școlar la Slătioara: trei elevi au ajuns la spital după o coliziune pe DN 67

marți, 16 iunie 2026

Accident cu microbuz școlar la Slătioara: trei elevi au ajuns la spital după o coliziune pe DN 67

Momente de panică luni după-amiază în comuna Slătioara, unde un microbuz școlar a fost implicat într-un accident rutier produs pe DN 67. În urma impactului dintre microbuz și un autoturism, trei elevi au fost răniți ușor și au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

La locul evenimentului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Stației Grădiștea și Punctului de Lucru Bunești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD. Echipajele au acordat primul ajutor victimelor și au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, în accident au fost implicate un microbuz destinat transportului elevilor și un autoturism. Cei trei minori răniți au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportați la spital.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului, un bărbat de 52 de ani din Slătioara, nu ar fi acordat prioritate de trecere la ieșirea din parcarea unei stații de carburanți, intrând în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un localnic în vârstă de 68 de ani.

În urma impactului au fost răniți un adolescent de 16 ani și doi copii de 13 ani, aflați în microbuzul școlar. Polițiștii au precizat că leziunile suferite sunt, la prima evaluare, ușoare. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

O anchetă este în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.