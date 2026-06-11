30 de ani de Nurvil! 30 de ani de muncă, ambiție, curaj și dezvoltare continuă. La mulți ani!

𝗣𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝗮̆ 𝗶̂𝗻 𝟭𝟬 𝗶𝘂𝗻𝗶𝗲 𝟭𝟵𝟵𝟲, din dorința de a construi ceva durabil, 𝗽𝗼𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗮 𝗡𝘂𝗿𝘃𝗶𝗹 a crescut pas cu pas, de la producția de 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿 și 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝘃𝘂𝗹𝗰𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲 la una dintre cele mai importante companii din domeniul auto din regiune.
În acești 30 de ani am deschis noi reprezentanțe, am dezvoltat servicii și proiecte de referință, am primit recunoașteri importante și am fost alături de comunitatea locală în numeroase inițiative culturale, sportive și sociale.
Această aniversare nu este doar despre noi. Este despre oamenii care au contribuit la această călătorie: angajați, clienți, colaboratori, parteneri, furnizori și toți cei care ne-au acordat încrederea lor de-a lungul timpului.
𝗩𝗮̆ 𝗺𝘂𝗹𝘁̦𝘂𝗺𝗶𝗺 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗮̆ 𝗮𝘁̦𝗶 𝗳𝗼𝘀𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝗽𝗼𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗮 𝗡𝘂𝗿𝘃𝗶𝗹 𝘀̦𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗮̆, 𝗶̂𝗺𝗽𝗿𝗲𝘂𝗻𝗮̆, 𝗮𝗺 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁 𝘂𝗻 𝘃𝗶𝘀 𝗶̂𝗻𝗰𝗲𝗽𝘂𝘁 𝗶̂𝗻 𝟭𝟵𝟵𝟲 𝗶̂𝗻𝘁𝗿-𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗮̆𝗿𝗯𝗮̆𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗲 𝗮𝘀𝘁𝗮̆𝘇𝗶 𝟯𝟬 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝘁̦𝗮̆.
La mulți ani, Nurvil!
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