30 de ani de Nurvil! 30 de ani de muncă, ambiție, curaj și dezvoltare continuă. La mulți ani!

𝗣𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝗮̆ 𝗶̂𝗻 𝟭𝟬 𝗶𝘂𝗻𝗶𝗲 𝟭𝟵𝟵𝟲, din dorința de a construi ceva durabil, 𝗽𝗼𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗮 𝗡𝘂𝗿𝘃𝗶𝗹 a crescut pas cu pas, de la producția de 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿 și 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝘃𝘂𝗹𝗰𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲 la una dintre cele mai importante companii din domeniul auto din regiune.

În acești 30 de ani am deschis noi reprezentanțe, am dezvoltat servicii și proiecte de referință, am primit recunoașteri importante și am fost alături de comunitatea locală în numeroase inițiative culturale, sportive și sociale.

Această aniversare nu este doar despre noi. Este despre oamenii care au contribuit la această călătorie: angajați, clienți, colaboratori, parteneri, furnizori și toți cei care ne-au acordat încrederea lor de-a lungul timpului.