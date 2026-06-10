10 milioane de euro din fonduri europene pentru școlile din Drăgășani și Băbeni. Investiții majore în educație pentru peste 1.400 de elevi

vineri, 26 iunie 2026

Fondurile europene continuă să aducă investiții importante în județul Vâlcea. Patru noi contracte de finanțare, cu o valoare totală de aproape 10 milioane de euro, au fost semnate pentru modernizarea unor unități de învățământ din municipiul Drăgășani și orașul Băbeni.

Proiectele au fost parafate în cadrul unui eveniment organizat de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și vizează reabilitarea și creșterea eficienței energetice a mai multor școli și grădinițe. Peste 1.400 de elevi și cadre didactice vor beneficia, în următorii ani, de condiții moderne de studiu.

La Băbeni au fost aprobate trei investiții, în valoare de aproape 8 milioane de euro, pentru modernizarea Liceului Tehnologic „George Țărnea”, a Școlii din Valea Mare și a Grădiniței din Capu Dealului. În municipiul Drăgășani, aproximativ 2 milioane de euro vor fi investiți în reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”.

Reprezentanții administrației județene au subliniat că parteneriatul dintre Consiliul Județean Vâlcea și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia continuă să genereze investiții importante pentru județ. În prezent, la nivelul Vâlcii sunt implementate 80 de proiecte finanțate din fonduri europene, cu o valoare totală de aproximativ 502 milioane de euro. Dintre acestea, Consiliul Județean Vâlcea gestionează 11 proiecte majore, însumând aproape 125 de milioane de euro.

La ceremonia de semnare au fost prezenți reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia, precum și primarii municipiului Drăgășani și orașului Băbeni, Costinel Stoica si Ștefan Bîzic .

„Prioritatea mea rămâne aceeași: să sprijin, să facilitez și să mă implic direct în atragerea de fonduri europene pentru modernizarea județului Vâlcea”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Odată finalizate, investițiile vor transforma spațiile de învățământ în clădiri moderne, eficiente energetic și adaptate standardelor actuale, oferind elevilor și profesorilor un mediu educațional mult mai sigur și mai confortabil.