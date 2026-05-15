vineri, 15 mai 2026

Vineri seară, Zăvoiul poate exploda de bucurie! SCM Râmnicu Vâlcea, la un pas de revenirea istorică în Liga a II-a

Fotbalul vâlcean trăiește unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani. Vineri, 15 mai 2026, de la ora 18:00, pe stadionul din Zăvoi, SCM Râmnicu Vâlcea joacă meciul care poate readuce orașul în Liga a II-a după aproape un deceniu de așteptare, dezamăgiri și speranțe.

Formația susținută de Primăria Râmnicu Vâlcea întâlnește Academica Balș, iar calculele sunt simple: un singur punct le este suficient vâlcenilor pentru a deveni matematic campioni ai seriei de play-off și pentru a obține promovarea mult visată. Inclusiv un pas greșit al Universității Craiova ar putea transforma seara de vineri într-una istorică pentru fotbalul din județ.

Atmosfera se anunță incendiară în Parcul Zăvoi, acolo unde suporterii sunt chemați să umple tribunele și să împingă echipa spre cea mai importantă performanță din ultimii ani. Intrarea va fi liberă, iar organizatorii speră la un record de asistență.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj emoționant către suporteri, cerând întregului oraș să fie alături de echipă la ultimul meci disputat acasă în acest sezon:

„Așteptăm toată Vâlcea să fie alături de echipă pentru a susține și sărbători împreună promovarea în Liga a II-a! Mai avem nevoie de doar un singur punct pentru a transforma visul în realitate. Vineri este meciul cu trofeul pe masă, momentul pe care îl așteptăm de atât de mult timp. Acum este clipa în care întreg orașul trebuie să fie alături de băieți. Facem record în Zăvoi! Luați-vă familia și prietenii și veniți să scriem istorie împreună!”

După un sezon în care SCM Râmnicu Vâlcea a dominat competiția de la început până la final, promovarea pare mai aproape ca niciodată. Vineri seară, Zăvoiul nu va găzdui doar un meci de fotbal, ci poate chiar renașterea unei tradiții sportive pe care Vâlcea o așteaptă de ani întregi.