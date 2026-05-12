VIDEO - Scene incredibile la Călimănești: un bărbat a fugărit un urs cu lopata! Jandarmii avertizează: „Se putea termina tragic”

miercuri, 13 mai 2026

Scene incredibile la Călimănești: un bărbat a fugărit un urs cu lopata! Jandarmii avertizează: „Se putea termina tragic”

Momente extrem de periculoase au fost surprinse zilele trecute în stațiunea Călimănești, după ce un urs ajuns în apropierea unei gospodării a fost alungat de localnici înainte de sosirea autorităților. Unul dintre bărbați a mers până la a urmări animalul și a încerca să îl lovească cu o lopată, întreaga scenă fiind filmată cu telefonul mobil.

Reprezentanții Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea trag un semnal de alarmă și spun că astfel de gesturi pot provoca reacții imprevizibile din partea animalelor sălbatice și pot duce la adevărate tragedii.

Deși ursul încerca să se retragă spre pădure, oamenii nu au mai așteptat intervenția echipajelor chemate prin 112 și s-au apropiat la doar câțiva metri de animal. În imaginile devenite virale se observă cum bărbatul aleargă după urs și încearcă să îl lovească cu lopata, ignorând riscul unui atac.

„Comportamentul unui urs se poate schimba într-o fracțiune de secundă. Chiar dacă animalul pare speriat și încearcă să fugă, apropierea agresivă îl poate determina să atace”, au transmis jandarmii vâlceni.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale, însă autoritățile avertizează că numărul aparițiilor urșilor în apropierea localităților din județul Vâlcea este în creștere.

Ultimul caz grav a avut loc în comuna Boișoara, unde un urs a atacat și ucis un vițel aflat la pășunat. Proprietarul animalelor a scăpat nevătămat doar datorită câinilor care au reușit să alunge animalul în pădure.

Jandarmii recomandă populației ca, în cazul întâlnirii unui urs, să nu se apropie de animal, să nu încerce să îl lovească sau să îl gonească și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.

