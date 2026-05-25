Veste uriașă pentru sănătatea din Vâlcea! Începe licitația pentru centrul de îngrijiri paliative de peste 2 milioane de euro. Radulescu, ATENTIE la flacara violet de langa tine!

Consiliul Județean Vâlcea a făcut un nou pas important pentru modernizarea sistemului medical din județ, după ce au fost lansate procedurile de achiziție pentru proiectarea, verificarea și execuția unei clădiri dedicate îngrijirilor paliative, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

Investiția, estimată la peste 2 milioane de euro, beneficiază de finanțare nerambursabilă prin fonduri europene și face parte din strategia administrației județene de extindere și modernizare a infrastructurii medicale.

Noua clădire va avea trei niveluri și o capacitate de 26 de paturi, urmând să fie dotată cu echipamente moderne pentru pacienții care necesită îngrijiri paliative. Proiectul este considerat unul esențial pentru județul Vâlcea, unde, în prezent, nu există o unitate publică specializată exclusiv pe acest tip de servicii medicale.

Președintele Constantin Rădulescu a anunțat că proiectul se înscrie în seria investițiilor majore realizate în ultimii ani la Spitalul Județean, după construirea noului ambulatoriu și demararea lucrărilor la blocul operator cu nouă săli de operații.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, viitorul centru de îngrijiri paliative nu va oferi doar asistență medicală, ci și sprijin psihologic și emoțional pentru pacienți și familiile acestora. Durata estimată de implementare a proiectului este de aproximativ trei ani.

Investițiile în infrastructura de paliație sunt susținute în prezent prin Programul Sănătate 2021–2027, care finanțează dezvoltarea unităților medicale dedicate acestui tip de servicii.