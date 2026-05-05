Vânătoare ilegală cu mascații pe urme! Descinderi la Călimănești după împușcarea unui mistreț

O partidă de vânătoare făcută în afara legii a dus la percheziții și rețineri, la început de mai, în orașul Călimănești.

Ieri, polițiștii din cadrul IPJ Vâlcea, prin Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au descins la locuințele a doi bărbați, de 48 și 53 de ani.

Ancheta plecase de la un incident petrecut cu două zile înainte. Potrivit cercetărilor, pe 2 mai, cei vizați ar fi mers la vânătoare pe un fond cinegetic din zona Călimăneștiului, unde ar fi împușcat un mistreț, folosind arme letale, fără a respecta prevederile legale.

Perchezițiile au scos la iveală mai multe bunuri ridicate pentru continuarea anchetei: două arme de vânătoare, muniție, dar și alte obiecte care ar fi fost folosite la braconaj. În plus, polițiștii au găsit și articole pirotehnice deținute ilegal, precum și trofee provenite din vânat.

În urma probelor strânse, bărbatul de 48 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Vâlcea. Totodată, polițiștii au aplicat o amendă de 5.001 lei și au dispus anularea dreptului de a deține, purta și folosi arme.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la final să fie stabilite toate măsurile legale.