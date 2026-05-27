miercuri, 27 mai 2026

Vâlcea pierde un simbol al demnității! Cel mai vârstnic veteran de război din România a trecut la cele veșnice

Județul Vâlcea este în doliu după dispariția colonelului în rezervă Ilie Ciocan din comuna Galicea, considerat cel mai vârstnic veteran de război din România. Cu doar o zi înainte de a împlini venerabila vârstă de 113 ani, eroul care a luptat atât pe Frontul de Est, cât și pe Frontul de Vest, a plecat dintre noi, lăsând în urmă o lecție uriașă de patriotism, sacrificiu și demnitate.

Anunțul emoționant a fost transmis de organizația Tineretului AUR Vâlcea, care l-a descris pe veteran drept „generația care nu s-a plâns niciodată”. Pentru mulți tineri, Ilie Ciocan nu reprezenta doar o filă de istorie, ci dovada vie a unei epoci în care onoarea, curajul și dragostea de țară valorau mai mult decât orice.

Colonelul Ilie Ciocan a traversat un secol de istorie zbuciumată și a rămas până la final un simbol al rezistenței morale. A apărat România în vremuri cumplite, iar prin exemplul său a demonstrat că adevăratul patriotism nu se proclamă zgomotos, ci se dovedește prin fapte și sacrificiu.

„Când totul în jur pare să se schimbe, valorile lor trebuie să rămână busola noastră”, au transmis reprezentanții Tineretului AUR Vâlcea, într-un mesaj de profund respect pentru memoria veteranului.

Moartea lui Ilie Ciocan înseamnă mai mult decât dispariția unui veteran. Este stingerea unei legături vii cu generația care a ținut România în picioare în cele mai grele momente ale existenței sale.

„Suntem mândri de rădăcinile noastre vâlcene și avem datoria sacră să nu le uităm eroii. Drum lin printre stele, domnule colonel!”, este mesajul care a emoționat sute de oameni în mediul online.