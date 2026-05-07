joi, 7 mai 2026

Ursoaica DaNA îl caută prin Dăești pe primarul Popolan! „Audiențe” cu gheare și blană la Primărie

Panică, dar și mult umor amar în comuna Dăești, după ce o ursoaică și-a făcut apariția chiar pe străzile localității. Localnicii spun că „Doamna DaNA”, noua vedetă a pădurilor vâlcene, ar fi coborât direct în sat ca să-l caute pe primarul Popolan.

Animalul a fost filmat în dimineața zilei de 5 mai plimbându-se nestingherit prin comună, spre stupefacția oamenilor care s-au trezit cu „musafirul” la poartă. Un apel la 112 a pus în mișcare jandarmii, însă până la sosirea echipajelor, ursoaica dispăruse deja în pădure, probabil dezamăgită că nu l-a găsit pe edil la „program cu publicul”.

Imaginile surprinse de localnici confirmă însă că ursul s-a plimbat liniștit pe străzile din comună, ca un adevărat inspector neanunțat. Unii săteni spun ironic că animalul „venise să verifice stadiul lucrărilor și promisiunile electorale”.

Jandarmii au patrulat ulterior în zonă cu semnalele luminoase și acustice pornite, încercând să țină situația sub control și să liniștească populația. Autoritățile recomandă oamenilor să nu se apropie de animale sălbatice, să nu le fotografieze de aproape și să sune imediat la 112 în cazul unor astfel de apariții.

În ultimii ani, urșii au început să coboare tot mai des în localitățile din județul Vâlcea, atrași de hrană și de apropierea zonelor locuite de pădure. Numai că, la Dăești, localnicii au transformat deja incidentul într-un pamflet local: „Dacă tot nu vine primarul pe ulițe, a venit ursoaica să-l caute ea!”.