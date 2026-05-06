Tot mai multe companii investesc în servicii de raportare ESG și audit de mediu în gestionarea deșeurilor. Ce riscă firmele care amână conformarea

joi, 7 mai 2026

Raportarea ESG și auditul de mediu au trecut de la statutul de inițiativă voluntară la obligație concretă pentru multe companii din România. Noile cerințe europene, presiunea din partea partenerilor comerciali și controalele tot mai stricte din partea autorităților schimbă modul în care îți gestionezi deșeurile și datele asociate acestora.

Dacă activezi în producție, import, distribuție, logistică sau retail, trebuie să tratezi gestionarea deșeurilor ca pe un proces documentat, măsurabil și verificabil. Amânarea conformării nu mai reprezintă o opțiune neutră. Ea aduce riscuri financiare, contractuale și operaționale care pot afecta direct stabilitatea afacerii tale.

De ce cresc investițiile în raportare ESG și audit de mediu?

Obligații extinse prin CSRD și standardele ESRS

Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) extinde aria companiilor obligate să publice informații non-financiare, inclusiv date privind mediu, social și guvernanță (ESG). În paralel, standardele ESRS (European Sustainability Reporting Standards) stabilesc exact ce trebuie să raportezi și cum trebuie structurate informațiile.

În zona de mediu, gestionarea deșeurilor ocupă un loc clar definit. Trebuie să prezinți:

cantitățile totale de deșeuri generate (periculoase și nepericuloase),

metodele de tratare (reciclare, valorificare energetică, eliminare),

măsuri de reducere și prevenire,

riscurile asociate și controalele implementate.

Un concept central este dubla materialitate. Printr-un audit de mediu în gestionarea deșeurilor, analizezi atât impactul companiei tale asupra mediului, cât și impactul riscurilor de mediu asupra performanței financiare. Dacă, de exemplu, gestionezi defectuos deșeurile periculoase, riști amenzi, suspendarea autorizației sau pierderea unor contracte majore. Aceste riscuri trebuie identificate și raportate.

În plus, raportarea ESG trebuie corelată cu obligațiile naționale privind evidența deșeurilor și raportările către Agenția pentru Protecția Mediului. Orice neconcordanță între datele declarate în România și cele incluse în raportul ESG poate genera suspiciuni în timpul auditului.

Presiunea din lanțul de aprovizionare

Chiar dacă nu intri încă direct sub incidența CSRD, este foarte probabil ca un client mare să îți solicite informații ESG. Tot mai multe companii includ criterii de mediu în evaluarea furnizorilor.

În practică, vei primi:

chestionare detaliate despre fluxurile de deșeuri,

solicitări de documente justificative,

audituri de mediu la fața locului,

clauze contractuale privind performanța de mediu și sustenabilitatea.

Dacă nu poți demonstra trasabilitatea deșeurilor sau conformitatea legală, partenerul tău poate decide să lucreze cu un furnizor mai bine pregătit. Pentru multe IMM-uri, acesta este primul semnal că trebuie să investească în raportare și audit.

Ce presupun, concret, raportarea ESG și auditul de mediu?

Colectarea și validarea datelor despre deșeuri

Raportarea ESG pornește de la date corecte. În majoritatea cazurilor, companiile descoperă că nu au o imagine completă asupra fluxurilor de deșeuri. Lipsesc centralizări, documentele sunt dispersate, iar responsabilitățile nu sunt clar stabilite.

Pentru rezultate stabile, trebuie să:

Identifici toate tipurile de deșeuri generate. Verifici codurile conform Catalogului European al Deșeurilor. Corelezi cantitățile cu documentele de predare-primire. Confirmi că operatorii cu care lucrezi au autorizații valabile. Centralizezi datele într-un sistem coerent.

Multe companii aleg să externalizeze acest proces și să lucreze cu furnizori specializați în servicii de raportare ESG pentru companii, care structurează informațiile conform cerințelor ESRS și verifică acuratețea lor înainte de publicare.

Dacă incluzi în raport date eronate sau incomplete, riști observații din partea auditorilor financiari, solicitări de clarificări sau chiar refacerea raportului. Costurile administrative cresc rapid în astfel de situații.

Care sunt riscurile pentru firmele care amână conformarea?

1. Amenzi și suspendarea activității

Legislația națională prevede sancțiuni consistente pentru lipsa evidenței deșeurilor, raportări incorecte sau gestionare necorespunzătoare. Amenzile pot ajunge la zeci de mii de lei, iar în cazuri grave autoritățile pot dispune suspendarea activității până la remedierea problemelor.

Dacă nu poți prezenta documentele cerute în timpul unui control, impactul este imediat. Activitatea operațională poate fi blocată, iar livrările către clienți întârzie.

2. Pierderea contractelor și a finanțărilor

Băncile și investitorii analizează tot mai atent performanța ESG. O companie cu istoric de neconformități de mediu primește o evaluare de risc mai ridicată. Acest lucru poate duce la condiții de finanțare mai restrictive.

În lanțul de aprovizionare, un audit negativ poate însemna rezilierea contractului. Dacă un client major solicită dovada gestionării corecte a deșeurilor și tu nu o poți furniza, pierzi accesul la acel parteneriat.

3. Costuri mai mari pe termen mediu

Conformarea reactivă implică intervenții urgente, consultanță de criză, actualizări rapide de proceduri și instruiri făcute sub presiune. Aceste costuri depășesc, în majoritatea cazurilor, investiția într-un sistem organizat implementat din timp.

Dacă nu ai evaluat recent modul în care gestionezi deșeurile și cum raportezi aceste date, începe cu o analiză internă sau solicită o evaluare de specialitate. Verifică nivelul de conformitate, corectează neconcordanțele și construiește un sistem care să reziste controalelor și auditului. Acționează din timp și tratează gestionarea deșeurilor ca pe o componentă strategică a dezvoltării companiei tale.