TOP 5 suplimente pentru creșterea masei musculare

Un grup de cercetători a sintetizat, într-o lucrare publicată în revista Nutrients în 2024, care sunt cele cinci suplimente cu cele mai solide dovezi științifice pentru performanță și creștere musculară. Lista este mai scurtă decât s-ar aștepta mulți, iar câteva produse populare lipsesc cu desăvârșire din ea. Articolul de față pornește de la această ierarhie și o traduce în informație practică.

Creatina monohidrat, standardul de referință

Niciun alt supliment nu are o bază de dovezi la fel de extinsă ca și creatina monohidrat. Mecanismul este bine înțeles: creatina crește rezervele de fosfocreatină din mușchi, ceea ce susține producția rapidă de ATP în eforturile scurte și intense, adică exact tipul de efort dintr-o sesiune de sală de forță. Efectele practice sunt măsurabile: utilizatorii câștigă, în medie, cu 10-15% mai multă forță și aproximativ 2-5 lbs de masă musculară suplimentară față de grupul placebo, în intervale de 8-12 săptămâni.

Doza eficientă este de 3-5 g pe zi. Nu este necesară o fază de încărcare cu doze mari, deși aceasta nu este dăunătoare. Cercetările arată că rezervele musculare de creatină ajung la același nivel indiferent dacă se iau 3 g zilnic timp de 28 de zile sau 20 g zilnic timp de 6 zile. Creatina este sigură pentru adulții sănătoși, nu este o substanță dopantă și nu prezintă riscuri la dozele recomandate. Este, fără îndoială, suplimentul cu cel mai bun raport eficiență-cost din întreaga piață.

Proteina din zer, baza oricărui program de creștere musculară

Mușchii sunt construiți din proteine, iar fără un aport proteic adecvat, niciun alt supliment nu va produce rezultate semnificative. Recomandarea actuală pentru creșterea masei musculare este de 1,6-2,2 g de proteină per kilogram de greutate corporală pe zi. Proteina din zer (whey) este una dintre cele mai eficiente modalități de a atinge acest aport, mai ales în jurul antrenamentului, datorită digestibilității ridicate și profilului complet de aminoacizi.

O porție de 20-25 g de whey maximizează răspunsul anabolic la majoritatea persoanelor. Există mai multe forme: concentratul (WPC) conține 58-89% proteină și este varianta standard, în timp ce izolatul (WPI) oferă aproximativ 95% proteină cu o cantitate minimă de lactoză, ceea ce îl face potrivit pentru persoanele cu sensibilitate digestivă. O meta-analiză din 2024 care a inclus 35 de trialuri randomizate și aproape 1.000 de sportivi a plasat suplimentarea cu proteine pe primul loc ca efect asupra forței musculare, cu un efect standardizat (SMD) de 0,64.

Gainere pentru creștere în masă, o opțiune cu un rol specific

Un subiect frecvent de confuzie îl reprezintă gainerele, produse hipercalorice care combină proteine cu cantități mari de carbohidrați. O porție dintr-un astfel de produs poate furniza între 600 și 1.400 de calorii, cu o compoziție tipică de 60-70% carbohidrați și 20-25% proteine, uneori completată cu creatină, vitamine și minerale.

Gainerele sunt utile în mod specific pentru persoanele care au dificultăți în a consuma suficiente calorii prin alimentație obișnuită, situație frecventă la cei cu metabolism rapid sau cu apetit scăzut. Nu sunt, însă, o soluție universală: dacă dieta este deja bogată în calorii și proteine, un gainer pentru îngrășare devine redundant și poate contribui la acumularea de grăsime. Alegerea unui produs din această categorie se face în funcție de contextul dietetic individual, nu ca substitut al unei alimentații corecte.

Cafeina și beta-alanina, suplimentele de performanță

Cafeina este unul dintre cele mai studiate suplimente din lume și funcționează prin blocarea receptorilor de adenozină, reducând percepția oboselii și crescând vigilența. În contextul antrenamentelor pentru masă musculară, efectul principal este indirect: permite sesiuni mai intense, cu mai multe repetări și greutăți mai mari, ceea ce se traduce într-un stimul mai mare pentru creștere musculară. Este eficientă în doze de 3-6 mg per kilogram de greutate corporală, administrată cu aproximativ 30-60 de minute înainte de antrenament.

Beta-alanina acționează diferit: crește nivelul de carnosină intramusculară, un tampon care neutralizează acidul lactic și întârzie apariția oboselii musculare în eforturile de intensitate moderată spre ridicată. Efectul este mai relevant pentru exerciții care durează între 1 și 4 minute. Aceeași meta-analiză din 2024 a confirmat că beta-alanina îmbunătățește semnificativ performanța (SMD = 0,41), plasând-o înaintea creatinei ca efect în anumite tipuri de efort.

HMB, suplimentul mai puțin cunoscut, dar susținut de cercetare

Beta-hidroxi-beta-metilbutiratul (HMB) este un metabolit al aminoacidului leucină, produs în mod natural de organism în cantități mici. Rolul său principal este de a reduce degradarea proteică musculară, ceea ce îl face util mai ales în perioadele de antrenament intens sau în contextul deficitului caloric. Societatea Internațională de Nutriție Sportivă a publicat în decembrie 2024 un nou position stand care reconfirmă rolul HMB în sănătatea musculară, consolidând statutul său ca supliment cu dovezi suficiente pentru a fi recomandat.

Ce nu merită inclus în rutină

Câteva produse populare nu au dovezi care să justifice cheltuiala. Glutamina, de exemplu, nu produce creșteri de masă musculară sau de forță în studii controlate: adăugarea a 5 g de glutamină la un protocol care includea deja BCAA și whey nu a produs niciun efect suplimentar după 10 săptămâni. BCAA-urile, deși omniprezente în raioanele de suplimente, sunt redundante atunci când aportul total de proteine este adecvat. Tribulus terrestris nu are dovezi solide pentru niciun efect relevant în contextul creșterii musculare.

Un criteriu practic atunci când se caută produse dintr-un magazin online de suplimente este să se verifice dacă produsele provin de la producători sau distribuitori autorizați și dacă au documente de calitate disponibile.

Concluzia practică este că un program eficient de suplimentare pentru masă musculară nu trebuie să fie complicat: creatina monohidrat și proteina din zer acoperă cea mai mare parte a nevoilor, cafeina și beta-alanina adaugă performanță la antrenament, iar HMB poate fi util în anumite contexte specifice. Restul este, în mare măsură, marketing.

Surse

