Teatrul „Teatrul Anton Pann” din Valcea își ia avocați pentru un proces care se anunță exploziv

Teatrul „Teatrul Anton Pann” își ia avocați pentru un proces care se anunță exploziv

La ceas aniversar, când ar fi trebuit să curgă doar aplauze și discursuri festiviste, la Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea se pregătește, în culise, un spectacol mult mai tensionat: unul juridic, plătit din buzunarul contribuabililor.

Pe 1 mai 2026, instituția a bifat 36 de ani de existență. Dincolo de mesajele siropoase venite dinspre șefia Consiliul Județean Vâlcea, în spatele cortinei apare o decizie care ridică semne serioase de întrebare. În ședința din 8 mai, la punctul 22, președintele Constantin Rădulescu propune contractarea unor servicii juridice externe pentru teatru: consultanță, asistență și reprezentare în instanță - anunta publicatia Gazeta Valceana

Motivul? Un proces deloc comod. Fostul actor Tudor Andronic a dat în judecată instituția la Tribunalul Sibiu, acuzând hărțuire morală. În dosar apare și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în calitate de intimat. Cauza se judecă la Sibiu, acolo unde reclamantul își are domiciliul.

Dosarul a avut deja un prim episod: judecătoarea inițială s-a abținut, fiind înlocuită, iar prima înfățișare este programată pentru 27 mai 2026. Semn că nu va fi un proces banal.

Surse din interior vorbesc despre un dosar „cu scântei”, cu martori pregătiți să descrie atmosfera din instituție și modul în care aceasta a fost condusă sub mandatul managerului Octavian Costîn. Dacă aceste mărturii se confirmă în instanță, scaunul de director ar putea începe să se clatine serios.

Și totuși, întrebarea rămâne: de ce este nevoie de avocați plătiți din bani publici, în condițiile în care teatrul are deja jurist angajat? Răspunsul oferit de managerul Costîn sfidează orice logică administrativă: „Pentru că este gravidă!”, a spus acesta, râzând.

În rest, liniște. Sau, mai bine spus, liniștea dinaintea furtunii.

Noi vom fi acolo. Pentru că acest proces riscă să devină un manual viu despre cum se conduce – sau nu – o instituție publică în Vâlcea.