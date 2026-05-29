Surse medicale: Un fost șef din Poliția Vâlcea, rupt de beat, ar fi provocat un nou scandal la UPU

vineri, 29 mai 2026

Mai multe surse din mediul medical susțin că în ultimele săptămâni la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea s-ar fi înregistrat episoade tensionate în care persoane cunoscute în spațiul public local ar fi avut un comportament nepotrivit față de cadrele medicale.

După informațiile apărute recent privind un fost demnitar al județului care ar fi provocat un scandal în incinta UPU, surse din sistemul sanitar afirmă că un incident asemănător ar fi avut loc și în cazul unui fost ofițer de poliție care a ocupat în trecut funcții de conducere în structurile rutiere din județ.

Potrivit acelorași surse, persoana respectivă, in stare de ebrietate, ar fi avut un comportament agresiv verbal față de personalul medical și ar fi solicitat tratament preferențial. Redacția solicită conducerii Spitalului Județean de Urgență Vâlcea să clarifice dacă astfel de incidente au fost consemnate oficial.

Cazul readuce în atenție o problemă mai amplă: tendința unor foști sau actuali oameni din administrație de a considera că funcțiile ocupate în trecut le oferă privilegii speciale în raport cu ceilalți cetățeni.

Individul este pensionar, dar a fost resuscitat pe linie PSD (coleg de partid cu ex-prefectul turbulent) si angajat consilier la o institutie din subordinea CJ Valcea.

Într-un județ în care spitalele se confruntă cu deficit de personal, iar cadrele medicale lucrează sub presiune permanentă, orice comportament care perturbă activitatea unităților de urgență trebuie analizat cu maximă seriozitate. Pacienții au dreptul la respect, însă același respect trebuie acordat și medicilor, asistenților și personalului auxiliar care își desfășoară activitatea în condiții extrem de dificile.

Așteptăm un punct de vedere oficial din partea conducerii spitalului și a instituțiilor implicate pentru a clarifica aceste informații.