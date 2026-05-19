Stoilești, gazda unui proiect Erasmus despre protejarea mediului: elevi din șase țări au participat la activități ecologice

miercuri, 20 mai 2026

Școala Gimnazială Stoilești a găzduit activitatea „Green Heroes: Battling Deforestation Together”, organizată în cadrul proiectului Erasmus+ „Climate Crusades”, eveniment dedicat protejării mediului și combaterii schimbărilor climatice.

La întâlnirea desfășurată la Căminul Cultural din Bulagei au participat elevi și profesori din România, Turcia, Slovenia, Serbia, Grecia și Finlanda. Tinerii au luat parte la dezbateri și activități interactive despre efectele defrișărilor și importanța protejării naturii.

Organizatorii au pus accent pe colaborare, educație ecologică și implicare civică, iar Mihaela Andreianu a subliniat rolul proiectelor internaționale în formarea unei generații responsabile față de mediu.

Proiectul Erasmus+ „Climate Crusades” promovează cooperarea între școli europene și dezvoltarea unei culturi a responsabilității față de natură în rândul elevilor.