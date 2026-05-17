Sparle si soparle, 18.05.2026

luni, 18 mai 2026

AJVPS Valcea s-a transformat, cu sprijinul direct al bosului Antonescu, in SC Neagoie SRL. Tata si fiu, angajati ai Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor taie si spanzura, metaforic vorbind, in aceasta institutie cu 9000 de membri! Un conflict de interese penal, vizibil si din avion, a lovit frontal AJVPS!

Eveniment politic important, joi, la Râmnicu Vâlcea, unde zeci de primari din întreaga țară au participat la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, în prezența unor nume grele din administrația publică și Guvern. La reuniune a fost prezentă și influenta primăriță a Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, una dintre cele mai puternice voci ale PSD din administrația locală, dar și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Cu toate acestea, marea absență a fost chiar liderul PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu. Iar lipsa sa nu a trecut deloc neobservată în cercurile politice și administrative. Cum este posibil ca președintele Consiliului Județean Vâlcea, gazda politică a județului și liderul organizației PSD Vâlcea, să lipsească de la un eveniment de asemenea anvergură organizat chiar la Râmnicu Vâlcea? Mai ales în contextul în care la reuniune au participat nume importante din administrația centrală și locală?

Contractele de catering pentru centrele DGASPC Vâlcea ridică semne de întrebare cât casa. Vorbim despre o achiziție publică de peste 21,5 milioane lei fără TVA, atribuită prin procedură deschisă, pentru asigurarea hranei zilnice a beneficiarilor din centrele sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. Mic dejun, prânz, cină și două gustări. Miza nu este una oarecare. DGASPC Vâlcea a scos la licitație serviciile de catering pentru perioada 2026–2028, prin acord-cadru, împărțit pe loturi. Anunțul de atribuire CAN1163176 a fost publicat în 28 aprilie 2026, iar valoarea totală a achiziției este de 21.597.304,72 lei fără TVA. Contractele atribuite, in primul rand, către DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL, societate cu CUI RO5975758, vizează mai multe loturi importante: Lotul III, Lotul IV și Lotul V, cu acorduri-cadru și contracte subsecvente încheiate în februarie și martie 2026.

Managerul SJU Valcea, dr. Dan Ponoran, trage un nou semnal de alarmă şi vorbeşte deschis despre un sistem medical împins spre colaps de lipsa specialiştilor, salariile necompetitive şi legislaţia care, în opinia sa, favorizează masiv sectorul privat în detrimentul spitalelor publice. Radiologia, cardiologia, diabetologia, oncologia sau medicina de urgenţă sunt doar câteva dintre specialităţile unde deficitul de personal a devenit critic. Cea mai dramatică situaţie este însă la Radiologie, unde din cele 9 posturi existente în schemă sunt ocupate doar două. Restul au rămas vacante, în timp ce medicii aleg aproape exclusiv mediul privat, acolo unde veniturile sunt incomparabil mai mari.