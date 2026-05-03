Sparle si soparle, 04.05.2026

luni, 4 mai 2026

Invitat la un podcast, deputatul Cristian Buican a oferit un spectacol pe care nici adversarii nu l-ar fi regizat mai bine: mult zgomot, puțină substanță și o nostalgie prăfuită după vremuri apuse. Imaginea? Obosită. Discursul? Ridicat pe ton, coborât în idei. Din când în când mai citim despre personaje care au avut totul și au reușit performanța să rămână fără nimic. Cam în registrul ăsta s-a înscris și prestația liderului liberal vâlcean: un amestec de iritare, victimizare și acuzații aruncate în toate direcțiile, mai puțin în oglindă.

Dosarul care vizează presupusele fraude cu fonduri publice destinate refugiaților ucraineni de la Băile Olănești intră într-o fază decisivă. După filtrul camerei preliminare, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a dat undă verde judecății pe fond în cauza în care sunt inculpați Nicoleta Barbu și societatea SC VOLTECS SRL. Dar, dincolo de o simplă trimitere în judecată, cazul începe să contureze imaginea unui mecanism mult mai complex, în care apar bani publici, suspiciuni de decontări fictive și un istoric controversat de relație cu legea.

Direcția Județeană de Statistică Vâlcea, instituție care ar trebui să funcționeze pe rigoare, cifre exacte și respectarea strictă a legii, apare în raportul Curții de Conturi ca un exemplu de derapaj administrativ sistemic. În centrul acestui tablou se află conducerea instituției, în frunte cu directorul executiv Sorin Statie, cel care avea obligația legală de a preveni exact genul de situații pe care auditorii le-au descoperit. Raportul nu vorbește despre o simplă eroare sau un incident izolat. Vorbește despre ani întregi de funcționare defectuoasă, în care controlul intern a fost fie ignorat, fie pur formal.

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au descins, luni dimineață, în orașul Bălcești, unde au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează transmiterea ilegală, pe internet, a unor meciuri de fotbal protejate de drepturi de autor. Acțiunea face parte din operațiunea națională „Jupiter”, derulată sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratul General al Poliției Române.