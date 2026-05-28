ȘOC! Faurecia a tăiat la Vâlcea aproape 1.000 de locuri de muncă într-un singur an

joi, 28 mai 2026

Gigantul industriei auto Faurecia România, companie care a devenit în ultimii ani unul dintre pilonii economiei vâlcene, transmite un semnal extrem de îngrijorător pentru piața muncii din județ. Deși firma continuă să raporteze afaceri uriașe și profituri consistente, numărul angajaților s-a prăbușit spectaculos într-un interval foarte scurt.

Potrivit datelor financiare depuse pentru anul 2024, Faurecia România a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 miliarde de lei, un profit net de 37 de milioane de lei și nu mai puțin de 2.244 de angajați. Compania, controlată de entitatea spaniolă Faurecia Holdings Espana, ocupa astfel poziția de lider în topul firmelor din județul Vâlcea și era considerată unul dintre cei mai mari angajatori din întreaga regiune.

Numai că situația s-a schimbat radical în bilanțul depus pentru 2025. Deși compania continuă să producă bani și să raporteze profit – chiar mai mare decât în anul precedent –, numărul salariaților a fost redus dramatic. Faurecia a ajuns la doar 1.311 angajați, ceea ce înseamnă dispariția a aproape 1.000 de locuri de muncă într-un singur an.

Practic, compania a pierdut aproximativ 42% din personal, o scădere șocantă pentru economia locală. Chiar dacă cifra de afaceri a rămas la un nivel impresionant – aproximativ 1,3 miliarde de lei –, iar profitul net a crescut la 43,9 milioane de lei, restructurarea masivă ridică numeroase semne de întrebare privind viitorul industriei auto din Vâlcea.

În mediul economic local deja se vorbește despre faptul că Faurecia ar putea pierde statutul de cel mai mare angajator din județ. Dacă tendința continuă, companii precum Vel Pitar sau alte firme din industria alimentară ar putea depăși gigantul auto la capitolul număr de salariați.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât sute de familii din Râmnicu Vâlcea și localitățile limitrofe depind direct sau indirect de activitatea fabricii. Reducerea masivă de personal poate avea efecte economice în lanț: scăderea consumului, presiune pe piața muncii și migrarea forței de muncă spre alte județe sau chiar în afara țării.

De altfel, întreaga industrie auto europeană traversează o perioadă complicată, marcată de tranziția către mașinile electrice, automatizare accelerată și reducerea costurilor de producție. Iar Vâlcea începe să simtă din plin aceste schimbări.

Paradoxal, în timp ce profitul companiei crește, numărul angajaților scade drastic. O realitate care arată, încă o dată, că marile corporații urmăresc în primul rând eficiența financiară, chiar și atunci când asta înseamnă sacrificarea a sute de locuri de muncă.