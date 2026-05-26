Senatorul AUR de Vâlcea, Dumitru Spau: „Resursele României trebuie să aducă locuri de muncă și prosperitate pentru români!"

marți, 26 mai 2026

Senatorul AUR, Dumitru Spau: „Resursele României trebuie să aducă locuri de muncă și prosperitate pentru români!"

Senatorul AUR de Vâlcea, Dumitru Spau, susține că România are nevoie urgentă de o schimbare de strategie economică și acuză guvernarea condusă de Ilie Bolojan că a blocat dezvoltarea prin birocrație excesivă, întârzieri administrative și lipsa unor politici clare privind valorificarea resurselor naturale.

AUR anunță un pachet de măsuri prin care dorește „repararea erorilor guvernului Bolojan” și transformarea resurselor naturale ale României într-un motor real de dezvoltare economică.

Potrivit formațiunii, România continuă să exporte materii prime fără valoare adăugată, în timp ce industria locală pierde teren, iar locurile de muncă bine plătite dispar.

Printre măsurile propuse de AUR se numără exploatarea și prelucrarea în România a resurselor minerale strategice – de la cupru și grafit până la metale rare –, simplificarea procedurilor birocratice pentru obținerea licențelor de exploatare și eliminarea condițiilor considerate „nejustificate” care blochează investițiile.

De asemenea, partidul propune folosirea ajutoarelor de stat pentru proiectele strategice, dar și finanțarea unor investiții majore prin colaborarea cu investitori privați și prin cofinanțarea companiilor naționale pe piața de capital.

„România are resurse uriașe, însă ani la rând acestea au fost ținute blocate de interese politice, de birocrație și de lipsa unei viziuni economice. Nu este normal să exportăm bogăție și să importăm sărăcie. AUR susține exploatarea inteligentă a resurselor naturale, cu prelucrare în țară, pentru a crea industrie, locuri de muncă și prosperitate pentru români. Vâlcea și întreaga Românie au nevoie de investiții reale și de politici economice curajoase”, a declarat senatorul Dumitru Spau.

Reprezentanții AUR consideră că relansarea industriei extractive și a procesării interne ar putea transforma România într-un actor economic important în regiune, mai ales în contextul competiției europene pentru resurse strategice și independență economică.