miercuri, 13 mai 2026

Șeful IPJ Vâlcea își desființează propriii oameni? „Polițiștii din Vâlcea nu sunt capabili să ia nota de trecere!”

Un punct de vedere transmis oficial de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care actuala conducere percepe nivelul profesional al polițiștilor vâlceni. În încercarea de a justifica faptul că funcția de inspector-șef a rămas vacantă ani la rând, IPJ Vâlcea admite, negru pe alb, că fie nu au existat candidați, fie cei care s-au prezentat la concurs „nu au obținut nota minimă de promovare prevăzută de legislația aplicabilă”.

Cu alte cuvinte, instituția condusă temporar de comisarul-șef Nicolae Ionel-Marius transmite publicului ideea că, în județul Vâlcea, polițiștii nu sunt suficient de pregătiți pentru a promova examenul de inspector-șef. O afirmație extrem de gravă pentru moralul unei instituții care ar trebui să inspire autoritate, profesionalism și încredere.

În comunicatul oficial din 12 mai 2026, IPJ Vâlcea încearcă să combată criticile privind perpetuarea împuternicirilor și lipsa concursurilor reale pentru funcțiile de conducere. Numai că explicația oferită de instituție se întoarce ca un bumerang împotriva propriilor angajați. Practic, mesajul transmis este simplu: ani de zile nu s-a găsit niciun polițist suficient de competent pentru a lua examenul.

Mai mult, conducerea IPJ susține că între 2017 și 2024 au fost organizate proceduri de concurs, însă acestea au eșuat fie din lipsă de candidați, fie pentru că participanții nu au reușit să obțină nota minimă. O asemenea justificare ridică inevitabil întrebarea: cine răspunde pentru starea profesională a sistemului? Dacă polițiștii nu sunt pregătiți, cine i-a format? Cine i-a evaluat? Cine i-a promovat în funcții?

În loc să liniștească spiritele, punctul de vedere oficial pare să confirme exact ceea ce mulți polițiști spun de ani de zile pe holurile instituției: sistemul de promovare din MAI a devenit un mecanism blocat între împuterniciri, influențe și lipsă de competiție reală. Iar acum, într-un exces de apărare instituțională, conducerea IPJ Vâlcea ajunge să își eticheteze indirect propriii oameni drept incapabili să promoveze un examen.

Comunicatul încearcă să respingă și acuzațiile privind influențele politice sau „protecțiile”, susținând că acestea sunt simple speculații fără fundament. Totuși, realitatea împuternicirilor succesive din Poliția Română și lipsa concursurilor transparente au alimentat ani la rând suspiciuni în întreaga țară, nu doar în Vâlcea.

Ironia situației este că, în dorința de a apăra legitimitatea actualului inspector-șef împuternicit, conducerea IPJ Vâlcea a reușit să transmită public exact opusul: că în județ nu există oameni suficient de bine pregătiți pentru a conduce instituția. O palmă morală dată propriilor polițiști, mulți dintre ei oameni care lucrează sub presiune, cu lipsuri și salarii care nu reflectă riscurile meseriei.

În final, rămâne întrebarea pe care orice vâlcean o poate pune firesc: dacă ani întregi niciun polițist nu a fost capabil să promoveze examenul pentru șefia IPJ, atunci problema este la oameni… sau la sistem?