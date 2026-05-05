Ședință extraordinară a CL Rm. Vâlcea, vineri, 8 mai 2026.  PROIECTUL ORDINII DE ZI

DISPOZIŢIA NR. 805 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară
Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.133, alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea
D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 08.05.2026, ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.
(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.
(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în Sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.
Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– tuturor membrilor Consiliului Local.
ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 805 DIN DATA DE 04.05.2026
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.05.2026:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții pe surse de finanțare al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului ”Creșa Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției ”Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției ”Sport Club Municipal” pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea PIETE PREST SA pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea ETA SA pentru anul 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Cultural- Artistice pentru anul 2026 și a bugetului estimat organizării acestora – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, începând cu 01.06.2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, urmare a reorganizării prin aplicarea numărului maxim de posturi potrivit XL din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.7/2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
- Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de reorganizare a Direcției Administrării Domeniului Public, aprobarea organigramei și a statului de funcții – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
- Proiect de hotărâre privind reorganizarea Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor art. XL din O.U.G. nr.7/2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
- Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Piețe Prest SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Roești, a Stațiilor de Sortare Râureni și Brezoi, Stație de compostare Râureni, activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADISL a județului Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare (colectare, transport, transfer și operare CAV-uri) al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADISSL Vâlcea – Județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
- Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu societatea Diana SRL, pentru realizarea în comun a unor lucrări de interes public local – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
