Ședință „de îndată” pentru jocurile de noroc! Primăria Râmnicului convoacă Consiliul Local pentru aprobarea a 13 autorizații

vineri, 22 mai 2026

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a convocat pentru data de 21 mai 2026, ora 11:00, o ședință extraordinară „de îndată” a Consiliului Local, iar pe ordinea de zi se află exclusiv proiecte privind autorizarea unor săli de jocuri de noroc din municipiu.

Potrivit documentului oficial, este vorba despre nu mai puțin de 13 proiecte de hotărâre ce vizează acordarea autorizațiilor anuale de funcționare pentru operatorii INTERGAME SELECT SRL, DMS BET LIVE SRL și PROJECT P&C IMPEX SRL, în mai multe puncte din Râmnicu Vâlcea.

Pentru autorizarea sălilor de jocuri de noroc s-a găsit rapid timp administrativ, procedură urgentă și mobilizare instituțională.

Pe lista supusă aprobării se regăsesc locații din aproape toate zonele importante ale municipiului: Ostroveni, Centru, Nord sau Goranu. Unele funcționează în complexe comerciale intens circulate, precum Hermes sau Cozia.

Ședința se va desfășura fizic, în sala Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, iar toate proiectele vor fi analizate de comisiile de specialitate înainte de votul final al consilierilor locali.