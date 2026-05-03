SCRISOAREA CARE A APRINS PARLAMENTUL! Deputatul AUR Antonio Popescu: „Guvernul trebuie să plece! Nu negociem viitorul României pe email”

duminică, 3 mai 2026

Scandal politic de proporții la București, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis o scrisoare parlamentarilor, încercând să tempereze valul de susținere pentru moțiunea de cenzură care vizează Guvernul condus de Ilie Bolojan. Demersul Executivului a avut însă efectul invers: a inflamat opoziția și a întărit determinarea parlamentarilor de a vota pentru demitere.

AUR Vâlcea intră în linie de atac

În acest context tensionat, deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a transmis un punct de vedere ferm, în linie cu poziția partidului:

„Scrisoarea trimisă de vicepremier nu face decât să confirme ruptura totală dintre Guvern și realitatea din teren. Nu poți cere ‘înțelepciune’ parlamentarilor, în timp ce românii resimt austeritatea, scumpirile și incertitudinea economică. Moțiunea de cenzură nu este un gest politic, ci o necesitate. Este momentul ca acest Guvern să plece.”

Parlamentarul vâlcean subliniază că problema nu este doar forma comunicării – un email trimis în pragul votului – ci fondul deciziilor guvernamentale, care, în opinia sa, afectează interesele naționale:

„Nu putem accepta ideea că active strategice ale statului sunt puse pe masă fără o dezbatere reală. România nu este de vânzare, iar Parlamentul nu este o anexă a Guvernului.”

Opoziția, unită împotriva Guvernului

Reacțiile din Parlament arată o mobilizare fără precedent. PSD anunță vot „fără ezitare”, PACE vorbește despre „restaurarea democrației”, iar AUR acuză direct o guvernare ruptă de cetățeni.

În paralel, au apărut și suspiciuni legate de modul în care vicepremierul ar fi obținut adresele personale de email ale parlamentarilor, subiect care ar putea ajunge în atenția autorităților competente.

Verdictul vine pe 5 mai

Ziua votului se anunță decisivă. Dacă opoziția își menține poziția, Guvernul Ilie Bolojan ar putea cădea, într-un moment politic extrem de tensionat.

Cert este că, dincolo de declarații și scrisori, lupta pentru putere a intrat în linie dreaptă, iar vocea parlamentarilor din teritoriu, precum cea a deputatului vâlcean Antonio Popescu, devine tot mai apăsată în ecuația finală.