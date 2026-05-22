SCM Râmnicu Vâlcea cere bani de la presă, deși clubul de handbal înghite peste 5 milioane de euro din bani publici!

sâmbătă, 23 mai 2026

Situație greu de explicat la SCM Râmnicu Vâlcea. Clubul finanțat masiv din bugetul municipalității a început să trimită solicitări de sponsorizare inclusiv către instituții de presă locale, într-un moment în care bugetul anual al structurii sportive depășește pragul de 5 milioane de euro.

Într-o adresă oficială semnată de directorul clubului, Marius Mircea Țuca (foto), conducerea SCM invită diverse companii să devină „partener oficial și sponsor”, invocând nevoia de susținere pentru fotbal și handbal feminin.

Demersul ridică însă numeroase semne de întrebare în spațiul public. Cum este posibil ca un club susținut aproape integral din bani publici, prin Primăria Râmnicu Vâlcea și Consiliul Local, să ajungă să solicite sponsorizări inclusiv de la presa locală? Mai ales în condițiile în care SCM beneficiază deja de unul dintre cele mai consistente bugete din sportul românesc pentru un municipiu de dimensiunea Râmnicului.

În document, conducerea SCM vorbește despre „performanță, responsabilitate și implicare socială”, promovând avantajele de imagine pentru eventualii sponsori. Clubul enumeră performanțele echipei de fotbal și ale secției de handbal feminin, calificată în competițiile europene.

Mai interesant este că SCM prezintă inclusiv facilitățile fiscale pentru firmele care sponsorizează clubul, insistând asupra deductibilității fiscale a contribuțiilor.

În mediul local, gestul este perceput ca unul cel puțin paradoxal: presa, care ar trebui să monitorizeze modul în care sunt cheltuiți banii publici, este invitată să contribuie financiar la același club aflat în subordinea municipalității.

Criticii administrației locale spun că situația reflectă o problemă mai profundă: dependența totală a sportului local de bugetul public și lipsa unei strategii reale de autofinanțare. În timp ce multe cluburi private caută sponsori pentru supraviețuire, SCM Râmnicu Vâlcea beneficiază deja anual de milioane de euro din taxele și impozitele vâlcenilor.

Iar întrebarea firească rămâne: dacă nici un buget uriaș nu mai este suficient, unde se oprește nota de plată pentru contribuabili?