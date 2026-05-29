sâmbătă, 30 mai 2026

Scandal uriaș la Nuclearelectrica! Președintele CA, Laurențiu Cazan, absent din cea mai importantă dezbatere

Un scandal de proporții lovește una dintre cele mai importante companii strategice ale României. Statul român, acționar majoritar cu peste 82% din capitalul social al Nuclearelectrica, a ajuns în situația halucinantă de a nu participa la o ședință a Adunării Generale a Acționarilor, generând un val de întrebări privind modul în care este administrată compania și relația dintre Ministerul Energiei și conducerea acesteia.

În centrul acestei situații se află și vâlceanul Laurențiu Nicolae Cazan, omul care conduce Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica din decembrie 2025 și care, teoretic, ar trebui să fie garantul stabilității și al dialogului dintre companie și acționari.

Numai că exact atunci când compania se confruntă cu una dintre cele mai jenante situații de guvernanță corporativă din ultimii ani, Laurențiu Cazan este aproape inexistent în spațiul public. Nicio explicație. Nicio poziție oficială. Nicio încercare de a clarifica de ce acționarul majoritar nu participă la propria ședință.

Iar întrebările devin cu atât mai legitime cu cât Ministerul Energiei a transmis în mod oficial solicitări către conducerea Nuclearelectrica, adresate chiar președintelui Consiliului de Administrație, Laurențiu Cazan, în numele statului român.

Pentru mulți observatori, episodul reprezintă încă o dovadă că numirile politice continuă să prevaleze în companiile strategice ale statului. Laurențiu Cazan este avocat și fost deputat PNL, însă nu are pregătire în domeniul nuclear și nici experiență tehnică în administrarea unor capacități nucleare de importanță strategică. Cu toate acestea, a ajuns să conducă organismul care supraveghează proiecte de miliarde de euro și una dintre cele mai sensibile infrastructuri energetice ale României.

Mai mult, numirea sa în fruntea Nuclearelectrica a fost contestată încă de la început de numeroși specialiști care au pus sub semnul întrebării criteriile care au stat la baza promovării sale.

Astăzi, când compania traversează o situație care afectează imaginea sa publică și încrederea investitorilor, tăcerea lui Cazan devine ea însăși o problemă. Un președinte al Consiliului de Administrație nu este plătit doar pentru a participa la ședințe și pentru a încasa indemnizații consistente. Rolul său este să ofere leadership, să comunice și să gestioneze momentele de criză.

Or, exact în momentul în care era nevoie de o voce fermă, președintele CA pare absent.

Pentru Vâlcea, cazul este cu atât mai stânjenitor. Laurențiu Cazan a fost prezentat drept unul dintre cei mai influenți oameni promovați de județ în structurile centrale ale statului. Astăzi însă, în loc să confirme așteptările, numele său este asociat cu un episod care ridică serioase semne de întrebare despre modul în care funcționează conducerea uneia dintre cele mai importante companii energetice din România.

Iar întrebarea pe care o așteaptă toată lumea rămâne fără răspuns: dacă statul român nu mai vine nici măcar la ședințele companiei pe care o controlează, ce face, de fapt, președintele Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica?