SCANDAL URIAȘ la Galicea! O investiție de milioane de euro, blocată chiar de primarul Florin Mărăcine!

sâmbătă, 23 mai 2026

SCANDAL URIAȘ la Galicea! O investiție de milioane de euro a fost blocată chiar de primarul Florin Mărăcine!

Un scandal de proporții începe să zguduie comuna Galicea, după ce au apărut informații potrivit cărora o investiție estimată la câteva milioane de euro a fost pusă pe butuci chiar de administrația locală condusă de primarul Florin Mărăcine. Într-o perioadă în care majoritatea localităților din Vâlcea se luptă să atragă investitori și locuri de muncă, la Galicea pare că lucrurile merg exact invers: investitorii fug, iar oportunitățile sunt îngropate în ședințe de Consiliu Local și hârtii birocratice.

Semnalul de alarmă a fost tras de deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, care acuză faptul că administrația locală ar fi blocat o investiție uriașă ce urma să fie dezvoltată pe un teren de peste 83.000 de metri pătrați din satul Ostroveni, punctul „La Baraj”.

Documentele oficiale intrate în posesia redacției arată că Primăria Galicea a convocat o ședință extraordinară pentru revocarea unei hotărâri adoptate în februarie 2026, prin care fusese aprobată documentația pentru închirierea prin licitație publică a terenului respectiv. Practic, după ce procedura fusese aprobată, administrația locală a decis brusc să tragă frâna de mână.

În referatul de aprobare semnat la nivelul Primăriei Galicea se invocă diverse motive: accesarea unor fonduri europene, amenajarea unui târg, dezvoltarea unei zone industriale sau alte proiecte viitoare. Numai că, spun surse din zonă, adevărata miză ar fi fost blocarea unei investiții private de anvergură, estimată la milioane de euro.

Întrebarea care stă acum pe buzele oamenilor este una simplă: de ce să renunți la o investiție uriașă într-o comună care are nevoie disperată de dezvoltare economică și locuri de muncă?

Deputatul Antonio Popescu a reacționat dur și susține că localnicii merită explicații clare și transparente:

„Milioane de euro NU se întâlnesc în fiecare zi la poarta unei comune! Când asemenea oportunități sunt pierdute, cineva trebuie să răspundă public. Oamenii din Galicea au dreptul să știe cine și de ce a blocat această investiție”, susține parlamentarul AUR.

Situația devine și mai controversată în contextul în care, în documentele oficiale, administrația locală vorbește despre „oportunități economice” și „dezvoltare durabilă”, însă, în realitate, exact o astfel de oportunitate pare să fi fost eliminată din fașă.

Mai mult, în comunitate deja se discută despre presiuni, interese și jocuri de culise care ar fi dus la schimbarea bruscă a poziției Primăriei Galicea. Deocamdată, administrația condusă de Florin Mărăcine nu a oferit explicații publice detaliate despre motivul real pentru care procedura a fost revocată.

În timp ce alte localități din județ se laudă cu investiții, fabrici și proiecte noi, la Galicea se vorbește despre oportunități ratate și milioane de euro care ar fi putut transforma radical comuna.

Rămâne de văzut dacă instituțiile statului vor verifica modul în care a fost gestionată această situație și dacă decizia de revocare a fost luată exclusiv în interesul comunității sau dacă, în spatele acestei povești, se ascund alte interese.